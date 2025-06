München (ots) -Das erfolgreiche französische Modell des "Social Leasing" findet auch in Deutschland zunehmend Beachtung. Eine aktuelle Umfrage des Online-Marktplatzes Carwow zeigt: Eine klare Mehrheit der deutschen Autokäufer befürwortet staatlich subventionierte Leasingangebote für Elektrofahrzeuge.Laut der Carwow-Umfrage unter mehr als 1.000 Nutzerinnen und Nutzern würden 55 % ein Elektroauto leasen, wenn die monatlichen Kosten durch staatliche Zuschüsse deutlich reduziert würden. Zudem sprechen sich 58 % dafür aus, dass die Förderung unabhängig vom Einkommen allen offenstehen sollte. Nur 42 % plädieren für eine Begrenzung auf Haushalte mit niedrigerem oder mittlerem Einkommen.Preisgrenze bei 150 Euro entscheidendDie Zahlungsbereitschaft der Verbraucher ist ein klares Signal an die Politik: 45 % der Befragten würden über 150 Euro monatlich für ein E-Auto-Leasing zahlen, weitere 25 % zwischen 120 und 150 Euro. Besonders niedrige Raten unter 100 Euro würden hingegen nur von einer Minderheit erwartet.Frankreich als Vorbild - deutsche Politik zieht nachIn Frankreich subventioniert der Staat bis zu 27 % des Fahrzeugpreises - so sind monatliche Leasingraten von unter 100 Euro möglich. Auch in Deutschland fordern CDU-Europaabgeordnete wie Peter Liese und Dennis Radtke die Einführung eines ähnlichen Förderprogramms. Davon sollen insbesondere Menschen mit einem Jahreseinkommen unter 43.750 Euro profitieren. Ziel ist eine breitere, sozial gerechte Zugänglichkeit zur Elektromobilität - unabhängig von der finanziellen Situation.Förderung darf nicht nur Unternehmen zugutekommen"Die geplante Sonderabschreibung für gewerbliche E-Fahrzeuge geht am Kern des Problems vorbei", sagt Philipp Sayler von Amende, Geschäftsführer von Carwow Deutschland. "Unsere aktuelle Umfrage zeigt: 70 % der deutschen Autofahrer sprechen sich für neue staatliche Anreize für E-Autos aus, 67 % sagen sogar, dass dies ihre Kaufentscheidung konkret beeinflussen würde. Das sind keine Flottenkunden - das sind private Autofahrer, die derzeit durchs Raster fallen."Sayler von Amende betont weiter: "Wenn E-Mobilität ein Massenmarkt werden soll, dürfen E-Autos nicht länger ein Privileg für wohlhabende Fahrer sein. Nur mit gezielten, sozial gerechten Fördermodellen kann die Bundesregierung ihre Klimaziele erreichen und echte Mobilitätswende gestalten."Pressekontakt Carwow:LHLK Agentur für Kommunikation GmbHEva-Maria Gose-FehlischE-Mail: carwow@lhlk.deTelefon: +49 89 720187 - 224carwow GmbHNaomi HowardE-Mail: presse@carwow.deOriginal-Content von: Carwow, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177519/6052870