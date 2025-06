Die Aktien von MTU sind in den vergangenen vier Wochen um über 30?% gestiegen - getrieben von nachlassenden Bedenken hinsichtlich des Cashflows nach einem starken ersten Quartal, Optimismus im Bereich Verteidigungsausgaben (mit einem Anteil des militärischen OEM-Geschäfts von 8% am Umsatz) sowie Erwartungen positiver 2030-Ziele auf der bevorstehenden Paris Air Show. Das zivile OEM-Geschäft (25% des Umsatzes) profitiert von soliden Auftragsbeständen und Flugzeugauslieferungen, während das zivile MRO-Geschäft (67%) starkes Wachstum verzeichnet - insbesondere im Bereich der Triebwerkswartung für Narrow Bodies - trotz anhaltender Engpässe in den Lieferketten. Allerdings belasten Währungsrisiken, da MTUs USD-Exposure über das Geschäftsjahr 2025 hinaus nur teilweise abgesichert ist, was bei aktuellen Wechselkursen das EBIT belasten könnte. Vor dem Hintergrund aktualisierter Währungsannahmen senken die Analysten von mwb research ihr Kursziel auf 350,00?EUR (zuvor 365,00?EUR) und stufen die Aktie angesichts der jüngsten Kursrallye von Kaufen auf Halten herab. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/MTU%20Aero%20Engines%20AG





