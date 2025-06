Linz (www.anleihencheck.de) - Das Tschechische Statistikamt veröffentlichte gestern eine revidierte Inflationsschätzung für Mai, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflationsrate gegenüber dem Vorjahreszeitraum betrage 2,4%. Im Monatsvergleich seien die Verbraucherpreise um 0,5% gestiegen. Die Lebensmittelpreise seien im Warenkorb am stärksten gestiegen, während die Entwicklung der Kraftstoffpreise die Gesamtinflation gedämpft habe. Im April habe Tschechien eine Inflationsrate von 1,8% verzeichnet. Dieser günstige Wert lasse sich weitgehend durch die hohe Vergleichsbasis des Vorjahres begründen. Aktuell liege somit die Inflation über dem Zwei-Prozent-Ziel der Tschechischen Nationalbank. Warten müsse man den 25. Juni ab, um zu sehen, wie die Zentralbanker über die Zinssätze entscheiden würden. Der Leitzins liege nach der Senkung im Mai bei 3,50%. Unter diesen Umständen sei auch eine Zinspause möglich. (11.06.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...