München (ots) -Nach dem Finale der UEFA Champions League in München hat der Freistaat am vergangenen Wochenende gleich das nächste sportliche Highlight gemeistert: das Finale der UEFA Nations League. Bayern beweist einmal mehr, dass es internationale Großveranstaltungen nicht nur stemmen, sondern zu einem echten Erlebnis machen kann.Der CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holetschek betont:"Erst die BMW Open, dann das Finale der Champions League, jetzt das Nations-League-Finale in München. Ende Juni mit der DATEV Challenge Roth eine der weltweit größten Triathlon-Veranstaltungen: Bayern zeigt eindrucksvoll, dass wir große Sportmomente mit Herz, Leidenschaft und perfekter Organisation möglich machen. Das ist nicht nur ein starkes Zeichen an die internationale Sportwelt, sondern auch ein riesiger Ansporn für unsere Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele in München. Ich bin sicher, dass uns die vergangenen Wochen wichtige Punkte im Rennen um Olympia bringen. Fest steht: Wir sind bereit und wir haben Lust auf mehr! Jetzt ist Zusammenhalt gefragt. Wir brauchen eine Zukunftsvision für unsere Gesellschaft - auch gegenüber unserer Jugend. Mehr Gemeinschaft und Begeisterung, weniger Schlechtreden. Jetzt ist die Zeit, Mut zu zeigen und sich gemeinsam hinter diesem großen Ziel zu versammeln."