DJ EZB und PBoC unterzeichnen Absichtserklärung

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) und die People's Bank of China (PBoC) wollen ihre seit 2008 bestehende Kooperation fortführen. Wie die EZB mitteilte, unterzeichneten EZB-Präsidentin Christine Lagarde und PBoC-Gouverneur Pan Gongsheng eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit in Zentralbankangelegenheiten. Damit wird eine seit 2008 bestehende Absichtserklärung aktualisiert. Sie bezieht sich auf einen regelmäßigen Informationsaustausch, Dialog sowie eine technische Kooperation zwischen den beiden Institutionen. "Es ist wichtig, dass wir eine internationale Zusammenarbeit aufrechterhalten, und es freut mich, dieses Memorandum of Understanding gemeinsam mit Gouverneur Pan als Zeichen unseres fortgesetzten Dialogs mit der People's Bank of China zu unterzeichnen", sagte Lagarde.

June 11, 2025 04:23 ET (08:23 GMT)

