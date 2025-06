Europäische Börsen leicht im Plus - Wall Street zögert

Der DAX startet am Mittwoch mit einem leichten Plus in den Handelstag. Nach einem insgesamt ruhigen Wochenauftakt zeigen sich die Anleger vorsichtig optimistisch. Die US-Börsen hingegen präsentieren sich vorbörslich unentschlossen - sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq tendieren seitwärts. Die Märkte warten gespannt auf neue Inflationsdaten aus den USA, die im weiteren Tagesverlauf veröffentlicht werden.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus steht heute die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten für Mai. Erwartet wird beim Core Inflation Rate (Monat über Monat) ein Anstieg um 0,3 % nach zuvor 0,2 %. Auf Jahressicht soll die Kerninflation bei 2,9 % liegen (zuvor 2,8 %).

Auch die Gesamtinflation (MoM) wird mit 0,2 % erwartet - unverändert zum Vormonat. Die jährliche Inflationsrate hingegen soll von 2,3 % im April auf 2,5 % steigen.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Bayer

Die Aktie des DAX-Konzerns steht heute im Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Trotz anhaltender Rechtsstreitigkeiten in den USA und operativer Herausforderungen sehen Marktbeobachter Chancen auf eine nachhaltige Erholung. In einer aktuellen Analyse zur Agrarchemiebranche wird betont, dass die juristischen Risiken - darunter ein auf 15 Milliarden Euro geschätztes Prozessrisiko - inzwischen weitgehend im Kurs eingepreist seien.

Oracle

Der US-Softwarekonzern wird heute nach Börsenschluss seine Quartalszahlen vorlegen. Analysten erwarten einen Gewinn je Aktie von 1,64 US-Dollar bei einem Umsatz von 15,54 Milliarden US-Dollar. Die Aktie könnte im späten Handel deutlich reagieren - je nachdem, ob die Erwartungen übertroffen oder verfehlt werden.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG242R 7,94 24794,372252 Punkte 8,81 Open End Daimler Truck Holding AG Bull HB7XY9 1,63 22,208567 EUR 2,46 Open End Nasdaq-100 Bull UG697Y 13,02 20435,923385 Punkte 14,81 Open End DAX® Bull UG6NP7 1,55 23926,170825 Punkte 145,77 Open End DAX® Bear UG2EN1 9,68 24974,606353 Punkte 8,26 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.06.2025; 10:22 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag RENK Group AG Call UG3KW3 15,62 70,00 EUR 2,76 17.12.2025 RENK Group AG Call UG59YA 10,45 100,00 EUR 2,99 18.03.2026 Novo-Nordisk AS Call UG4F01 1,17 500,00 DKK 3,48 18.03.2026 Banco Santander S.A. Call UG35D3 0,26 8,00 EUR 8,06 17.12.2025 Rheinmetall AG Call UG3PAT 15,43 2000,00 EUR 4,57 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.06.2025; 10:25 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Short UG2VAV 1,46 26985,509148 Punkte -8 Open End Rheinmetall AG Long UG46FK 7,7 1114,600346 EUR 3 Open End DAX® Long UG6H4M 7,51 22791,39975 Punkte 20 Open End HENSOLDT AG Long HC64UD 3,71 68,03866 EUR 4 Open End Rheinmetall AG Long UG60XQ 10,78 1114,600346 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.06.2025; 10:30 Uhr;

