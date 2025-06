© Foto: Boris Roessler/dpa

Das Pentagon hat seinen Antrag für F-35-Jets von Lockheed Martin an den US-Kongress erheblich reduziert, wie Bloomberg berichtet.In einem Dokument des US-Verteidigungsministeriums, das diese Woche an den Capitol Hill gesendet wurde, wird nun um 24 der hochmodernen Flugzeuge gebeten, statt der 48, die im vergangenen Jahr noch in Aussicht gestellt worden waren. Laut dem Bericht plant die US-Luftwaffe, 3,5 Milliarden US-Dollar für den Erwerb der F-35-Kampfjets und weitere 531 Millionen US-Dollar für die Vorabbeschaffung von Material zu beantragen. Zudem hat das Pentagon 12 Trägerversionen des F-35 für die Navy angefragt, was eine Reduzierung von fünf Jets im Vergleich zu den 17 darstellt, die …