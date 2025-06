FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Rückschlägen von ihren Rekordhochs haben sich die Aktien aus der deutschen Rüstungsbranche am Mittwoch stabilisiert. Die Papiere von Hensoldt, Renk und Rheinmetall legten am Vormittag um bis zu dreieinhalb Prozent zu. In den vergangenen Börsentagen hatten Gewinnmitnahmen belastet.

Die Anteile von Renk waren in der Spitze seit Jahresbeginn um fast 370 Prozent nach oben geschnellt. Daraufhin hatte die Bank of America sie am Vortag gleich um zwei Investmentstufen von "Buy" auf "Underperform" abgestuft. Das hatte ihnen ein Minus von fast 12 Prozent eingebrockt und auch Rheinmetall und Hensoldt belastet.

"Nach den dynamischen Kursgewinnen der vergangenen Wochen war die Korrektur überfällig", schrieben die Experten von Index-Radar. Auf eine "technische Überhitzung" in der Kurs-Rally sei eine "gesunde Gegenbewegung" gefolgt. Einen klaren Auslöser für die Gewinnmitnahmen habe es nicht gegeben, nach einem steilen Anstieg sei die "Schwerkraft" wieder zur Geltung gekommen.

Trotz der Verluste in den vergangenen Handelstagen liegen die Papiere im bisherigen Jahresverlauf nach wie vor deutlich im Plus. So gewannen die Papiere von Rheinmetall seit Ende 2024 knapp 180 Prozent und bauten damit ihr Plus seit dem Start des russischen Angriffskriegs auf mehr als 1.600 Prozent aus.

Rheinmetall-Chef Armin Papperger nutzte zur Wochenmitte die jüngste Kursschwäche, um Aktien seines Unternehmens im Wert von rund einer halben Million Euro zu kaufen. Personal-Vorständin Ursula Biernert-Kloß hatte bereits am Dienstag Aktien im Wert von gut 200.000 Euro gekauft.

Mit einer Marktkapitalisierung von 78 Milliarden Euro zählt das Unternehmen inzwischen zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen hierzulande. Hensoldt kommt auf fast elf Milliarden Euro und Renk auf gut sieben Milliarden Euro./bek/ajx/mis

DE0007030009, DE000HAG0005, DE000RENK730