Wiesbaden (ots) -Der Aufsichtsrat der R+V Versicherung AG hat Nils Reich mit Wirkung zum 15. September 2025 zum Komposit-Vorstand ernannt. Der 44-jährige promovierte Mathematiker verantwortet derzeit noch als CEO Health das globale Krankenversicherungsgeschäft des französischen Versicherers AXA.Der neue Komposit-Vorstand Nils Reich folgt auf Klaus Endres (49), der im April das neu geschaffene Ressort Operations und IT des Wiesbadener Versicherers übernommen hat. Bis zum Antritt von Reich leitet Endres das Komposit-Ressort, also das Schaden-/Unfallgeschäft, kommissarisch weiter."Wir freuen uns sehr, mit Nils Reich einen ausgewiesenen Komposit-Experten gewonnen zu haben, der nahtlos an die erfolgreiche Arbeit von Klaus Endres anknüpfen kann", betont R+V-Aufsichtsratschef Cornelius Riese. "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Nils Reich, der uns auch im Vorstand aufgrund seiner umfangreichen und internationalen Erfahrung weiterbringen wird", sagt R+V-Vorstandsvorsitzender Norbert Rollinger.Nils Reich verantwortet als Komposit-Vorstand künftig mit rund 8 Milliarden Euro Beitragseinnahmen knapp die Hälfte des Erstversicherungsgeschäfts der R+V in Deutschland. 2026 wird zudem der Vertriebsweg Makler Komposit Teil des Ressorts.Reich bringt große Erfahrung im Schaden-/Unfallgeschäft mit. Von 2018 bis 2023 leitete er fünfeinhalb Jahre lang das Komposit-Ressort der Kölner AXA Konzern AG. Zuvor war er Global Head of P&C Retail der französischen AXA-Muttergesellschaft und damit verantwortlich für die Koordination und Orchestrierung aller Aktivitäten im Komposit-Privatkundengeschäft von AXA. Seine Karriere startete Reich 2008 bei der Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group, bevor er 2015 als Leiter Strategie, Organisation und Smart Data bei der AXA in Köln anfing.Klaus Endres war in seiner Karriere bereits zwei Mal Operations-Vorstand (COO) in Versicherungsunternehmen. Das Komposit-Ressort übergibt Endres in sehr guter Verfassung. Er hat seit seinem Antritt im Januar 2022 viele entscheidende Weichen gestellt. So wird das Komposit-Geschäft in seiner Zeit ertragreich von 6,5 Milliarden Euro auf erwartete knapp 8 Milliarden Euro im Jahr 2025 gewachsen sein. Zudem wurden viele Prozesse verbessert, wovon Kunden zum Beispiel im Schadenfall direkt profitieren.