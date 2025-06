EQS-News: SYNBIOTIC SE / Schlagwort(e): Konferenz/Stellungnahme

Erfolgreiche Roadshow geht weiter: SYNBIOTIC baut Präsenz in der Cannabis- und Hanfbranche kontinuierlich aus



11.06.2025 / 11:48 CET/CEST

Die europäische Unternehmensgruppe für Medizinalcannabis- und Industriehanf SYNBIOTIC SE (ISIN DE000A3E5A59 | WKN A3E5A5) profitiert zunehmend von ihrer verstärkten Wahrnehmung und Aufmerksamkeit in der Cannabis- und Hanfbranche - und davon profitieren auch die Investoren und Aktionäre. "Wir führen aktuell auf allen Kanälen Gespräche mit bestehenden und potenziellen Investoren, die durch unsere Präsenz auf diversen Events auf uns und unser Geschäftsmodell aufmerksam geworden sind", so Daniel Kruse, geschäftsführender Direktor von SYNBIOTIC. "Und wir werden diese öffentlichkeitswirksame Strategie weiter fortsetzen."



Talman House und ICBC



Im April 2025 präsentierten SYNBIOTIC und GOC NEXUS im Rahmen des Talman Events "Shape the Future of Cannabis Investment" in Berlin ihre strategische Partnerschaft vor internationalen Investoren. Direkt im Anschluss stellten SYNBIOTIC, GOC NEXUS und WEECO Pharma auf der ICBC in Berlin aus. Das Talman House ist ein Service nur für Mitglieder, der Investoren mit erfolgreichen Cannabisunternehmen in Europa und auf der ganzen Welt zusammenbringt. Die International Cannabis Business Conference (ICBC) ist das größte B2B-Event für politische und wirtschaftliche Führungskräfte der Cannabisbranche in Europa.



BvCW, EIHA und Mary Jane



Im Mai 2025 unterstützte SYNBIOTIC als Sponsor den Parlamentarischen Abend des Branchenverbands Cannabiswirtschaft (BvCW) in Berlin. Im Juni 2025 ist die Unternehmensgruppe erneut auf zwei Events in der deutschen Hauptstadt vertreten: auf der Konferenz der European Industrial Hemp Association (EIHA) und auf der Mary Jane, dem weltweit größten Cannabisevent.



Auf der 22. Konferenz der European Industrial Hemp Association vom 11. bis 13. Juni 2025 im Dorint Kurfürstendamm ist Daniel Kruse gleich in doppelter Funktion präsent: zum einen als geschäftsführender Direktor von SYNBIOTIC und zum anderen als Präsident des europäischen Fachverbands der hanfverarbeitenden Industrie (EIHA). Die Konferenz gilt als eine der größten ihrer Art zum Thema Nutzhanf weltweit. Kruse wird u. a. zum Thema "Germany: a new regulatory approach" referieren. Darüber hinaus ist SYNBIOTIC als Aussteller engagiert.



Vom 19. bis 22. Juni 2025 präsentieren sich auf der Mary Jane auf dem Messegelände in Berlin über 500 Aussteller aus der ganzen Welt. SYNBIOTIC ist mit einem Team vor Ort Teil dieses weltweit größten und einzigartigen Cannabisevents. Die Organisatoren erwarten über 60.000 Besucher. Im Rahmen der parallel stattfindenden Fachkonferenz der Cannabiswirtschaft wird SYNBIOTIC an einem Panel zum Thema "Building a cannabis industry - experiences and assessments" teilnehmen und die SYNBIOTIC Tochter Cannexo an einem Panel zum Thema "Stecklinge, Samen, Anbau-Equipment - Qualitätsstandards im Eigenanbau"



Cannabis und Hanf in Deutschland - wie geht es weiter?



Der Deutsche Bundestag hat am 23. Februar 2024 das Gesetz zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vorschriften (Cannabisgesetz) beschlossen. Am 22. März 2024 wurde das Cannabisgesetz (KCanG) im Bundesrat beraten und gebilligt. Um die Auswirkungen auf die Gesellschaft abschätzen zu können, ist eine begleitende engmaschige Evaluation vorgesehen. Diese von der neuen Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag angekündigte "ergebnisoffene Evaluation" soll im Oktober 2025 starten.



"Cannabis und Hanf dienen zunehmend als vielseitiges Instrument zur Bewältigung einiger der größten Herausforderungen unserer Zeit - von chronischen Schmerzen bis zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Wir müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen, die der Wissenschaft Jahrzehnte hinterherhinken, verbessern. Cannabis muss als das behandelt werden, was es ist: eine Medizin. Hanf muss als das behandelt werden, was er ist: eine Nutzpflanze.", so Daniel Kruse, geschäftsführender Direktor von SYNBIOTIC.



