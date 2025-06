Hansen Technologies (ASX:HSN), ein weltweit tätiger Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Kommunikations-, Medien-, Energie- und Versorgungsbranche, freut sich bekannt zu geben, dass die Transformationspartnerschaft mit Telefónica Germany, einem führenden Kommunikationsdienstleister in Deutschland, gute Fortschritte macht. In einer Kooperation von mehr als 3.700 Teammitgliedern sind bereits Millionen von Abonnenten auf einen neuen Technologie-Stack migriert, der auf Produkten der Hansen Suite for Communications, Technology Media basiert. Für viele weitere soll es demnächst soweit sein. Ein Hauptbestandteil dieser laufenden Transformation ist der Aufbau eines völlig neuen Technologie-Stacks mit ca. 80 Anwendungen in der Cloud. Dabei handelt es sich um eine gewaltige lückenlose Transformationsinitiative, und ein wichtiger Teil des geschäftlichen und betrieblichen Backbones wird von der Hansen Suite unterstützt.

Telefónica Germany ist auf einem der dynamischsten und größten Kommunikationsmärkte Europas tätig und bedient mehr als 45 Millionen aktive Mobilfunkanbindungen. Der deutsche Markt ist von einem starken Wettbewerb gekennzeichnet, wo rapide Innovation, Kosteneffizienz und Differenzierung des Kundenerlebnisses von erfolgskritischer Bedeutung sind. Marktkräfte wie 5G, der Aufstieg des Internets der Dinge und ein zunehmend digital orientierter Kundenstamm machen die Modernisierung der IT-Architektur bei Kommunikationsdienstleistern unerlässlich, wenn sie nicht hinter agileren Konkurrenten zurückbleiben wollen. Telefónica Germany begann darum frühzeitig mit der Modernisierung seiner IT-Infrastruktur, um zunehmend komplexe Dienstleistungen und Systeme noch besser zu verwalten und gleichzeitig deren langfristige Nachhaltigkeit sicherzustellen.

Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Hansen war Telefónica Germany in der Lage, eine neue, cloud-native, modulare Architektur für Mehrmarkenbetrieb einzusetzen und sich als führender digital orientierter Omnichannel-Anbieter zu positionieren. Unter Nutzung von Hansen Catalog, Hansen CPQ, Hansen Order Management (OM) und Hansen Portfolio zeigt die Transformation bereits deutliche Ergebnisse, darunter verkürzte Markteinführungszeiten für neue Produkte, geringere IT-Kosten und verbesserte Skalierbarkeit.

Mallik Rao, Chief Technology and Enterprise Officer, Telefónica Germany, kommentierte: "Um uns in Deutschland, einem der größten Kommunikationsmärkte in Europa, weiterhin erfolgreich zu behaupten, verfolgten wir einen kühnen Ansatz mit einer fundamental völlig neu gestalteten Technologieinfrastruktur. Dazu mussten bestehende Systeme in Frage gestellt und innovatives Denken beschleunigt werden. Im Zuge unserer laufenden digitalen Transformation wollen wir die Markteinführungszeiten und das Kundenerlebnis in allen unseren Kundensegmenten erheblich verbessern. Das Hansen-Team ist der ideale Partner, um uns bei der Lösung von Herausforderungen zu helfen und einen neuen Weg für unser Unternehmen zu bahnen, der uns in der digitalen 5G-Ära zum Erfolg führt."

Scott Weir, President of Communications Media bei Hansen, äußerte sich dazu mit folgenden Worten: "Die unternehmensweite Transformationsarbeit, die wir bisher auf einer gewaltigen bundesweiten Ebene für Telefónica Germany geleistet haben, ist ein zukunftsweisendes Transformationsprojekt für das Hansen-Team im Lauf seiner 50-jährigen Unternehmensgeschichte. Telefónica Germany hat eine radikale und fundamentale Transformation begonnen die im Umfang ihresgleichen sucht und zu den größten der Welt gehört. Die Initiative erforderte zweifellos den Aufbau einer B/OSS-Infrastruktur, die künftige Geschäftsanforderungen unterstützen und eine agile Innovation ermöglichen könnte. Durch die Investition in einen modularen und skalierbaren Technologie-Stack von Hansen stellte Telefónica Germany nicht nur betriebliche Effizienz sicher, sondern die Technologieinfrastruktur wird auch zukunftsfähig gemacht und bleibt dadurch in einem sich rapide wandelnden digitalen Umfeld wettbewerbsfähig."

Die Hansen Suite for Communications, Technology Media ermöglicht Dienstanbietern die Schaffung und Bereitstellung neuer Geschäftsmodelle durch beschleunigte Produktinnovation.

Hansen wird zusammen mit Telefónica Germany auf der diesjährigen DTW Ignite Fachmesse am 17. Juni in Kopenhagen um 14 Uhr auf Bühne A im Rampenlicht stehen und dort dieses bedeutsame Transformationsprogramm erläutern.

Weitere Informationen über Hansen erhalten Sie unter www.hansencx.com.

Über Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX: HSN) ist ein weltweit tätiger führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Energie-, Versorgungs-, Kommunikations- und Medienbranche. Hansen unterstützt Kunden in über 80 Ländern dabei, neue Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, Kundendaten zu verwalten und zu analysieren sowie kritische Prozesse im Bereich Umsatzmanagement und Kundenservice zu steuern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hansencx.com

Über Telefónica Germany

Telefónica Germany ist ein führender Full-Service-Anbieter von Telekommunikationsdiensten für Privat- und Geschäftskunden. Das Portfolio der Kernmarke O2 und diverser Zweit- und Partnermarken umfasst herkömmliche Telefonie- und Internetanbindungen sowie innovative digitale Dienstleistungen im Bereich des Internets der Dinge und Datenanalysen. In der Mobilfunkkommunikation verwaltet Telefónica Germany mehr als 45 Millionen Mobilfunkanschlüsse. Im Festnetz bietet Telefónica Germany seinen Kunden führende Technologievielfalt und geografische Verfügbarkeit in Deutschland. Im Steuerjahr 2024 generierte das Unternehmen Umsatzerlöse von 8,5 Milliarden Euro und beschäftigte rund 7.500 Mitarbeitende. Das Unternehmen befindet sich im Mehrheitsbesitz der spanischen Telekommunikationsgruppe Telefónica S.A., einem der größten Telekommunikationskonzerne der Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.telefonica.de/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250611298490/de/

Contacts:

Adnan Bashir

Global Lead, External Communications

Hansen Technologies

+1 647-204-0999