DJ AUKTION/Höhere Nachfrage für 10-jährige Bundesanleihen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 10-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Dabei stellte sich eine höhere Nachfrage ein. Die Durchschnittsrendite reduzierte sich auf 2,54 Prozent nach 2,66 Prozent bei der vorherigen Auktion. Zu Marktpflegezwecken wurden 664 Millionen Euro einbehalten, womit sich das geplante Volumen von 3 Milliarden Euro einstellte. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 21. Mai.

=== Emission 2,50-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. Februar 2035 Volumen 3 Mrd EUR Bietungsvolumen 6,280 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 2,336 Mrd EUR Zeichnungsquote 2,7 (2,4) Durchschnittsrend. 2,54% (2,66%) Wertstellung 13. Juni 2025 ===

June 11, 2025 05:58 ET (09:58 GMT)

