DJ Lane: EZB-Zinssenkung hilft gegen Unterschreiten von Inflationsziel

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat mit ihrer Zinssenkung im Juni um 25 Basispunkte nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane auf das Risiko einer mittelfristig zu niedrigen Inflation reagiert. Lane sagte in einer Konferenz in Dublin laut veröffentlichtem Redetext: "Indem diese Senkung den Preisdruck unterstützt, der notwendig ist, um mittelfristig eine zielkonforme Inflation zu erzeugen, trägt sie dazu bei, sicherzustellen, dass die prognostizierte negative Inflationsabweichung über die nächsten achtzehn Monate vorübergehend bleibt und sich nicht in eine längerfristige Abweichung der Inflation vom Zielwert verwandelt."

Lane verwies darauf, dass die am 5. Juni veröffentlichten Inflationsprognosen bereits unter der Annahme einer Zinssenkung im Juni um 25 Basispunkte entstanden seien. In diesen sogenannten Stabsprojektionen wird für 2026 eine Inflation von nur noch 1,6 Prozent vorausgesagt, wobei die Verbraucherpreise bereits im Mai nur noch mit einer Jahresrate von 1,9 Prozent gestiegen waren. Die EZB strebt mittelfristig glatt 2 Prozent Inflation an.

Ein Belassen des Einlagensatzes bei 2,25 Prozent hätte Lane zufolge eine negative Neubewertung der Zinskurve und eine Revision der Inflationserwartungen auslösen können, was das Risiko einer ausgeprägteren und länger andauernden Unterschreitung des Inflationsziels mit sich gebracht hätte. Wäre dieses Risiko wiederum eingetreten, wäre letztlich eine stärkere geldpolitische Reaktion erforderlich gewesen.

"Diese Senkung schützt auch vor jeglicher Unsicherheit über unsere Reaktionsfunktion, indem sie zeigt, dass wir entschlossen sind sicherzustellen, dass die Inflation mittelfristig zum Zielwert zurückkehrt", sagte Lane. Dies trage dazu bei, die Inflationserwartungen zu festigen und eine ungerechtfertigte Verschärfung der Finanzierungsbedingungen zu vermeiden.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2025 06:14 ET (10:14 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.