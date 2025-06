Potsdam (ots) -Künstliche Intelligenz, Quantencomputing und digitale Infrastrukturen verändern die Welt. Die erste Tech Leadership Conference am Hasso-Plattner-Institut versammelt Vordenker:innen, die mit klarem Werteverständnis, Weitblick und Innovationskraft die technologische Zukunft Europas gestalten.Gastgeber der Tech Leadership Conference Falk Uebernickel, Professor für Innovationsforschung und Design-Thinking am HPI, betont die Besonderheit des Events, den Dialog zwischen den Tech Leader:innen von morgen und denen von heute:"Am HPI treffen führende Entscheidungsträgerinnen und -träger aus der Wirtschaft auf eine neue Generation von Computer-Science-Talenten. Darüber hinaus versteht sich die Konferenz als Plattform zum Aufbau nachhaltiger Netzwerke - zwischen Menschen, Organisationen und Disziplinen."Infos zum Programm und Speaker:innen: https://techleadershipconference.de/Die Tech Leadership Conference am HPI richtet sich an Tech Leader:innen und Leiter:innen aus Forschung und Entwicklung.Ziel ist es, sich über die zentralen Zukunftstrends und deren Bedeutung für die europäische Wirtschaft auszutauschen, um gemeinsam Europas technologische Souveränität zu stärken.Wann: 17. + 18. Juli, am 17.7. Beginn 11:00 Uhr, 12:00 Uhr Welcome & Opening/ am 18.7. Beginn 8:00 UhrWo: d-School des Hasso-Plattner-Institut (HPI), Prof.-Dr.-Helmert-Straße 2-3, 14482 PotsdamAnmeldung: https://lnkd.in/eh8svsXDAkkreditierung: Für die Presse ist eine Akkreditierung erforderlich, presse@hpi.deVeranstaltungssprache: EnglischPressekontakt:presse@hpi.deJoana Bußmann, Tel. 0331 5509-375, joana.bussmann@hpi.deJulia Gühlholtz, Tel. 0331 5509-1358, julia.guehlholtz@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22537/6053121