Paris (www.anleihencheck.de) - Seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, fragt sich die Finanzwelt, wo die Obergrenze für die US-Staatsverschuldung liegt, so François Rimeu, Senior Strategist bei Crédit Mutuel Asset Management.Dank der sehr niedrigen Inflation in den Industrieländern seit 2008 und der sehr starken Nachfrage nach US-Anleihen von Ländern mit Haushaltsüberschüssen sei diese Frage bisher rein rhetorisch gewesen. Die niedrige Inflation habe zu mehreren Runden quantitativer Lockerungen[1] geführt, die wiederum verschiedene Regierungen zu einer laxen Haushaltspolitik "ermutigt" hätten. Die Situation, die wir jetzt in den USA erleben würden, treffe auch auf andere Länder zu, allen voran auf Frankreich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...