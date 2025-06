© Foto: Unsplash

Die Switch 2 von Nintendo ist erst seit vier Tagen auf dem Markt - und schon auf Rekordkurs.Japans Nintendo gab am Mittwoch bekannt, dass das Unternehmen in den ersten vier Tagen nach der Markteinführung mehr als 3,5 Millionen Einheiten der Switch 2 verkauft habe - damit ist die Konsole das bislang am schnellsten verkaufte Gaming-Gerät des Unternehmens. Im vergangenen Monat hatte das in Kyoto ansässige Unternehmen prognostiziert, dass die Verkäufe der Switch 2 im laufenden Geschäftsjahr, das im kommenden März endet, 15 Millionen Einheiten erreichen werden. Der Betriebsgewinn solle laut Nintendo um 13 Prozent auf 320 Milliarden Yen (1,9 Milliarden US-Dollar) steigen. "Nintendo möchte …