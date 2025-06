Berlin/Essen/Gelsenkirchen (ots) -Das gemeinwohlorientierte Medienhaus CORRECTIV eröffnet am 20. Juni 2025 mit SPOTLIGHT Gelsenkirchen seine erste dauerhafte Lokalredaktion. Der neue Standort kombiniert eine Redaktion mit einem Café mitten in der Innenstadt. Von hier aus wird künftig eine digitale Lokalzeitung als Newsletter produziert, der die Menschen direkt mit relevanten Nachrichten aus ihrem unmittelbaren Lebensumfeld versorgt.Mit SPOTLIGHT Gelsenkirchen setzt CORRECTIV auf unabhängigen, gemeinwohlorientierten Lokaljournalismus, der die Stadtgesellschaft aktiv einbindet. Durch fundierte Recherchen, Dialogformate und kulturelle Angebote sollen Menschen vor Ort direkt in journalistische Prozesse einbezogen werden - genau dort, wo sie leben, arbeiten und sich austauschen.Gelsenkirchen wurde als Standort für das Pilotprojekt ausgewählt, weil die Stadt wie kaum eine andere für die zentralen gesellschaftspolitischen Herausforderungen unserer Zeit steht: Die Arbeitslosen- und Armutsquoten liegen hier deutlich über dem Bundesdurchschnitt, fast jeder fünfte Einwohner ist auf Sozialleistungen angewiesen und bei der letzten Bundestagswahl erzielte die AfD ein Zweitstimmenergebnis von 24,7 Prozent "Gerade hier in Gelsenkirchen braucht es eine Redaktion, die den Menschen zuhört, ihre Probleme ernst nimmt und ihnen eine Stimme gibt", sagt CORRECTIV-Publisher David Schraven. "Mit unserer ersten lokalen SPOTLIGHT-Redaktion setzen wir genau dort an, wo unabhängiger Lokaljournalismus am meisten bewirken kann."SPOTLIGHT Gelsenkirchen ist mehr als nur eine neue Redaktion - es ist ein Pilotprojekt mit dem Anspruch, den Lokaljournalismus der Zukunft zu erproben. "Wir wollen Lokaljournalismus neu denken - bürgernah, unabhängig und mitten im Leben der Stadt", ergänzt Tobias Hauswurz, Redaktionsleiter von SPOTLIGHT Gelsenkirchen. "Mit unserem Café schaffen wir einen Ort, an dem Menschen sich informieren, miteinander ins Gespräch kommen und gemeinsam Lösungen entwickeln können."Neben dem Newsletter "Spotlight Gelsenkirchen" informiert die Lokalredaktion über ihre Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook über das Stadtgeschehen und die Veranstaltungsangebote in der Café-Redaktion.Ziel des Pilotprojekts ist es, ein innovatives, zugängliches Redaktionsmodell zu schaffen, das auch in anderen Städten funktionieren kann - und so langfristig zur Stärkung der Demokratie beiträgt.Für den Newsletter Spotlight Gelsenkirchen können Sie sich hier anmelden: gelsenkirchen.correctiv.orgSpotlight Gelsenkirchen bei Instagram (https://www.instagram.com/spotlight_gelsenkirchen/) und Facebook (https://www.facebook.com/people/Spotlight-Gelsenkirchen/61576335835057/)Kontakt für Presseanfragen:Anna-Maria Wagner, anna-maria.wagner@correctiv.orgRedaktionsleitung:Tobias Hauswurz, tobias.hauswurz@correctiv.orgOriginal-Content von: CORRECTIV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155532/6053143