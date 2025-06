Jessica Camus, Chief Corporate Affairs & Sustainability Officer, Diginex Ltd.

5. Juni 2025

Die europäische ESG-Start-up-Landschaft entwickelt sich dynamisch, vor allem im Bereich lokalisierter Nachhaltigkeitslösungen für den Mittelstand. Doch trotz regulatorischer Vorreiterrolle droht eine gefährliche Fragmentierung: Während europäische Anbieter oft national geprägt sind und Compliance und Detailtiefe fokussieren, mangelt es an international anschlussfähigen, skalierbaren Lösungen. Der Anspruch Europas, als ESG-Vorreiter zu gelten, lässt sich nur durch internationale Vernetzung und Standardisierung auch auf globaler Ebene verwirklichen.

ESG-Berichterstattung hat sich in den letzten Jahren von einem freiwilligen Berichtsinstrument zu einem zentralen Bestandteil unternehmerischer Rechenschaftspflicht entwickelt - insbesondere in Europa. Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die EU-Taxonomie und die European Sustainability Reporting Standards (ESRS) setzen - trotz einiger Anpassungen - neue Maßstäbe. Gleichzeitig steigen die Anforderungen von Investoren, Banken und Ratingagenturen weltweit. ESG ist damit längst kein "Nice to have" mehr, sondern ein wirtschaftlicher Imperativ - und ein Wachstumsmarkt, der Start-ups enorme Chancen bietet.

Europäische Start-ups: Starke Lösungen für regionale Anforderungen

In Deutschland und vielen Teilen Europas hat sich ein facettenreiches Ökosystem aus ESG-Start-ups etabliert, die speziell auf regionale Anforderungen zugeschnittene Lösungen entwickeln. Sie helfen Mittelständlern, ihre Emissionsdaten zu erfassen, liefern automatisierte Templates für CSRD-konforme Berichte und ermöglichen es auch größeren Unternehmen, regulatorische Vorgaben effizient zu erfüllen. Besonders stark sind diese Anbieter in der tiefgehenden Analyse europäischer Regulierung und in der Entwicklung technischer Tools zur Dokumentation und Auditierbarkeit. […] Weiterlesen auf www.nebenwertewelt.de

