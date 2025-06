Hannover (ots) -Die Region Hannover sorgt mit ihrer lebendigen Landeshauptstadt und den 20 angrenzenden Kommunen in diesem Sommer international für Aufsehen - mit einer außergewöhnlichen Mischung aus kultureller Vielfalt, lebendiger Festivaldynamik und inspirierenden Kunst- und Freizeiterlebnissen - darunter bedeutende Jubiläen, die in diesem Jahr besondere Akzente setzen.Um das touristische Potenzial der Region gezielt im europäischen Ausland zu positionieren, hat die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) eine umfangreiche Multichannel-Kampagne gestartet. Sie richtet sich gezielt an Besucherinnen und Besucher aus den Niederlanden, Dänemark, Österreich, der Schweiz, Großbritannien und Deutschland.Neben klassischen Out-of-Home- und Digital-Out-of-Home-Medien (OOH & DOOH) umfasst die Kampagne Spotify-Audioanzeigen, zielgerichtete Google Ads sowie Social-Media-Maßnahmen über Meta (Facebook & Instagram). Landesspezifische Zugänge zur Kampagnenseite führen direkt zu den Erlebnisinhalten. Unter www.hannover-living.de/highlights/ heißt Hannover seine Gäste aus dem deutschsprachigen Raum herzlich willkommen.Ob Welttournee-Stars auf der Bühne, spektakuläre Open-Air-Erlebnisse am Wasser oder jahrhundertealte Festtraditionen: Die Stadt und Region Hannover bieten in diesem Sommer eine Veranstaltungsdichte, die ihresgleichen sucht. Mit ikonischen Formaten wie dem Maschseefest - dem größten Seefest Deutschlands -, dem Schützenfest Hannover - dem weltweit größten seiner Art -, dem Park Weekender inklusive der Glitterbox Open Air-Premiere in Deutschland sowie Konzerten internationaler Größen, etwa 50 Cent, Cro oder den Scorpions, ist Hannover als Kultur- und Eventstandort international bestens aufgestellt.Auch die Museumslandschaft trägt 2025 zur kulturellen Strahlkraft der Region bei. Das Sprengel Museum Hannover präsentiert unter anderem eine herausragende Ausstellung: "Love you for Infinity" zeigt erstmals Werke von Niki de Saint Phalle gemeinsam mit Arbeiten von Yayoi Kusama und Takashi Murakami.Einen besonderen Rahmen bietet 2025 das Jubiläum der Herrenhäuser Gärten, die ihr 350-jähriges Bestehen feiern. Die weltberühmten barocken Gartenanlagen bilden dabei die prachtvolle Kulisse für den Internationalen Feuerwerkswettbewerb, hochkarätige klassische Konzerte und zahlreiche Veranstaltungen. Das historische Ambiente verleiht jedem Ereignis eine außergewöhnliche Atmosphäre.Nicht nur die Landeshauptstadt Niedersachsens zieht Besucherinnen und Besucher an - auch die umliegende Region mit ihren 20 Kommunen zeigt sich als facettenreiches Reiseziel für naturnahe Erholung. Zahlreiche Wander- und Radwege durchziehen die abwechslungsreiche Landschaft rund um den Deister. Das Steinhuder Meer oder der Blaue See in Garbsen bieten vielzählige Möglichkeiten für Wassersport, Naherholung oder Camping. Reiterhöfe und Naturerlebnisangebote wie Moorwanderungen sind vielerorts integriert. Ein besonderer Anziehungspunkt ist das "Festliche Wochenende", das Mitte August stattfindet. Rund um das Steinhuder Meer erwartet die Gäste ein maritimes Programm mit Musik und Kulinarik. Den Höhepunkt bildet das farbenprächtige Feuerwerk über dem Wasser.Zentrale Lage und optimale ErreichbarkeitHannover liegt im Herzen Europas und ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt mit exzellenter Anbindung und Infrastruktur. Der internationale Flughafen Hannover-Langenhagen verbindet die Region mit weltweiten Zielen, ebenso wie der ICE-Bahnhof und ein engmaschiges Autobahnnetz.Darüber hinaus punktet die grüne Metropole neben einer fahrradfreundlichen Infrastruktur mit einem hervorragenden ÖPNV-Netz. Dank des eng getakteten öffentlichen Nahverkehrs sind alle Highlights schnell und bequem erreichbar. So verbinden sich nachhaltige Mobilität und ein vielfältiges Freizeitangebot zu einem stimmigen Gesamterlebnis für Naherholungssuchende, Aktivurlauber und Gäste aus dem In- und Ausland.Mehr Informationen finden Sie unter www.hannover-living.de/highlights/.Pressekontakt:Ela WindelsHannover Marketing & Tourismus GmbHVahrenwalder Straße 730165 Hannover0511 - 123490-26presse@hannover-marketing.deOriginal-Content von: Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42831/6053161