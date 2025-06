Mainz (ots) -Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:Montag, 14. Juli 2025, 22.15 UhrVisions - Tödliches VerlangenFree-TV-PremierePilotin Estelle lebt glücklich mit ihrem Mann Guillaume in einem Haus an der Küste Südfrankreichs. Doch als Estelle eine alte Freundin wieder trifft, hintergeht sie ihren Mann.Ana entfacht in Estelle eine irrationale Leidenschaft. Gleichzeitig fühlt sich Estelle beobachtet. Estelles Leben gerät aus den Fugen, sie verliert die Kontrolle. - Erotikthriller mit Diane Kruger als Frau zwischen heftigem Verlangen und Vernunft.Estelle (Diane Kruger) scheint alles zu haben, was eine Frau sich im Leben wünschen kann. Sie ist erfolgreich in ihrem anspruchsvollen Beruf als Pilotin großer Passagiermaschinen für eine europäische Airline und privat glücklich verheiratet mit dem Arzt Guillaume (Matthieu Kassovitz). Gemeinsam besitzen sie ein großzügiges Haus mit Pool an der französischen Riviera. Außerdem möchten sie ein gemeinsames Kind, eine Familie gründen.Doch das bürgerliche Konstrukt, das einem "Schöner Wohnen"-Heft entsprungen sein könnte, bekommt heftige Risse, als Estelle per Zufall am Flughafen ihre alte Freundin Ana (Marta Nieto) wieder trifft. Ana ist Fotografin, sie bereist die Welt. Gerade hat sie eine Fotoreihe gemacht, die Menschen im Moment des Orgasmus zeigt. Ana ist in die Villa ihrer niederländischen Galeristin Johana Van Damaker (Amira Casar) eingezogen. Damit wohnt sie jetzt in Estelles unmittelbarer Nachbarschaft.Als Estelle Ana besucht, haben die beiden Frauen Sex. Und es bleibt nicht bei dem einem Mal. Ana nennt Estelle eine Göttin, suggeriert ihr, der Boss zu sein, doch die Rollenverteilung zwischen den beiden Frauen ist so eindeutig nicht. Als Ana sich entzieht, folgt die eifersüchtige Estelle ihr bis nach Tokio, ohne sie dort anzutreffen. Beruflich laufen die Dinge für die Pilotin zusätzlich aus dem Ruder - nach einem Beinahezusammenstoß ihrer Maschine mit einem anderen Flugzeug muss sie sich vor der Flugsicherung verantworten und wird suspendiert.Gleichzeitig fühlt Estelle sich beobachtet, selbst in intimsten Momenten. Sie wird misstrauisch, vor allem ihrem Mann gegenüber. Guillaume hat ein Motiv, Ana aus Estelles Leben entfernen zu wollen - er will seine Frau nicht an die Rivalin verlieren. Doch die glänzende Oberfläche trügt, das Meer, in dem Estelle oft schwimmt, ist unter der sonnenbestrahlten Oberfläche tief und dunkel, die Dinge sind nicht, wie sie Estelle scheinen.In dem spannenden Vexierspiel, dass Regisseur Gozlan mit seinem Star Diane Kruger unter der Sonne Südfrankreichs inszenierte, ist seine Heldin Opfer und Täterin zugleich. Außerdem lädt er den Traum vom Fliegen mit einer gehörigen Portion Erotik auf.Diane Krüger über Estelle: "Ana ist Estelles wahre erste Liebe. Die Unvernünftige, diejenige, die alles umstürzt. Eine Offenbarung ebenso wie eine Störung. Was sie zu ihr treibt, ist vielleicht die Möglichkeit, Vergeltung zu üben und zu versuchen, sich selbst wiederzufinden."Übersetzt und zitiert nach den französischen Presse-Unterlagen zum Film.Acht Free-TV-Premieren der diesjährigen "Made in Europe"-Reihe des "Montagskinos" werden immer montags um 22.15 Uhr gesendet. Nach "Visions - Tödliches Verlangen" folgen am 21. Juli "Retribution - Vergeltung", am 28. Juli "Meine Stunden mit Leo", am 4. August "Fate Game - Ein Schuss genügt", am 11. August "Blutroter Sommer", am 18. August "Rogue Agent - Er liebt nur dich", am 25. August "Verschwunden auf Sardinien" und am 1. September - "La Maison - Haus der Lust".Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6053187