Wien (ots) -Österreichische Nachrichtenagentur-Gruppe durchbricht mit Umsatzplus von 6 Prozent die 80-Millionen-Marke und erschließt mit neuem KI-Produktportfolio "APA-News-Assistant" weitere Kundenmärkte im In- und AuslandDie Generalversammlung der APA - Austria Presse Agentur eG hat heute, Mittwoch, in Wien den Jahresabschluss 2024 der österreichischen Nachrichtenagentur-Gruppe vorgelegt. Der Konzernumsatz lag demnach bei 80,3 Mio. Euro nach 75,8 Mio. Euro im Jahr 2023; das erzielte Umsatzwachstum betrug damit rund 6 Prozent. Das operative Ergebnis (EBIT) der APA-Gruppe lag 2024 bei 3,0 Mio. Euro nach 2,6 Mio. Euro im Vorjahr. Das Jahresergebnis (EGT) betrug in 2024 unverändert 3,2 Mio. Euro wie im Jahr 2023. Der durchschnittliche Personalstand des Konzerns nach dem Beschäftigungsausmaß (Vollzeitäquivalente) betrug 516 nach 511 im Jahr 2023.APA als Leuchtturm für Nachrichten und TechnologieDer geschäftsführende APA-Vorstand Clemens Pig bezeichnete das abgelaufene Geschäftsjahr anlässlich der Präsentation des Jahresabschlusses als "Leistungsschau im nationalen und internationalen Superwahljahr 2024, in dem alle Geschäftsbereiche hervorragende Arbeit geleistet und zum Wachstum des Unternehmens beigetragen haben. Besonders erfreulich ist die erfolgreiche Marktkapitalisierung im In- und Ausland mit dem neuen KI-Produktportfolio 'APA-News-Assistant' im Rahmen der APA-Strategie Trusted Content & Trusted AI. Die APA ist ein Leuchtturm für verlässliche Nachrichten und innovative Technologien in der digitalen Medien- und Informationsgesellschaft", so Clemens Pig.APA-Vorstandsvorsitzender Hermann Petz und APA-Aufsichtsratsvorsitzender Roland Weißmann bekräftigen "die Rolle der APA als robuste und zukunftsorientierte Plattform der teilnehmenden Genossenschaftsmedien mit tragfähigen Geschäfts- und Kooperationsmodellen für den gesamten österreichischen Medien- und Kommunikationsmarkt. Wir bedanken uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der APA-Gruppe für ihren Beitrag zum erfolgreichen Geschäftsjahr".Personalia in den APA-GremienIn der Generalversammlung der APA wurden die Vorstandsmandate von Alexander Mitteräcker (Der Standard), Eva Schindlauer (ORF) und Clemens Pig (APA) für weitere drei Jahre bestätigt. Im Aufsichtsrat wurde Markus Raith (Neue Vorarlberger Tageszeitung) für weitere drei Jahre wiedergewählt. Das Präsidium des APA-Vorstands setzt sich unverändert aus Hermann Petz (Tiroler Tageszeitung) als Vorsitzendem, Eugen A. Russ (Vorarlberger Nachrichten) und Ingrid Thurnher (ORF) als stellvertretende Vorsitzende sowie Clemens Pig (APA) als geschäftsführendem Vorstand zusammen. Das Präsidium des Aufsichtsrats bilden unverändert Roland Weißmann (ORF) als Vorsitzender sowie Richard Grasl (Kurier) und Markus Mair (Styria) als stellvertretende Vorsitzende.Highlights 2024Zu den wesentlichen Milestones und Entwicklungen im Geschäftsjahr 2024 zählen die redaktionelle Bewältigung von politischen Großereignissen wie den österreichischen Nationalratswahlen oder den US-Präsidentschaftswahlen. Dazu wurden umfangreiche Services der APA-Redaktion (Live-Blogs, Hochrechnungen, Automated Content) in der neuen Kundenplattform APA-NewsDesk ausgerollt. Der APA-NewsDesk ermöglicht erstmals auch themenzentriertes Arbeiten. Dabei werden unterschiedliche Content-Formate wie Text, Audio, Video, Foto und Grafik thematisch zu einzelnen Events gebündelt und in neuen Modulen wie Daten oder Agenda dargestellt.Im Geschäftsfeld APA-Comm, bestehend aus APA-OTS, APA-DeFacto und APA-PictureDesk, wurde die neue Generation des APA-OTS-Managers zum Versand von multimedialen Presseinformationen in Betrieb genommen sowie das KI-basierte Bildsystem APA-PIX mit vollautomatisierter Beschlagwortung und Bildsuche erfolgreich in den Kundeneinsatz gebracht. Für die integrierte Kommunikationsplattform APA-PR-Desk konnten wesentliche neue Onlinequellen für die nationale und internationale Medienbeobachtung und Medienanalyse erschlossen werden.Das Geschäftsfeld APA-Tech mit APA-IT und Gentics war von starkem Wachstum bei IT-Kundenprojekten in den Auslandsmärkten Deutschland und Schweiz im Bereich Informationsmanagement-Systeme geprägt und realisierte in Österreich vielfältige IT-Lösungen in den Bereichen Streaming, Apps, Archive und Infrastruktur.Das KI-Highlight der APA-Gruppe im Jahr 2024 stellt die unternehmensübergreifende Entwicklung des APA-News-Assistant für interne und vielfältige externe Kundenanwendungen im Bereich KI-basiertes Lektorat, zeichengenaues Kürzen, automatisierte Bildsuche oder Prototypen für KI-Chatbots und KI-Live-Fact-Checking dar.Ausblick 2025"Die Effekte aus der hohen Inflation, das dritte Rezessionsjahr in Folge ohne wirtschaftlichen Auftrieb und die unsicheren internationalen Entwicklungen, begleitet von der zentralen Zukunftsfrage des Schutzes unseres Medien-Contents gegenüber den Big-Tech- und AI-Plattformen, sind große und vielfältige Herausforderungen. Das alles erfordert eine große Anpassungsfähigkeit und hohe Innovations-Geschwindigkeit der APA-Organisation, wo wir im Marathon des Medienwandels immer wieder auch Sprints einlegen müssen. Einer dieser Sprints wird 2025 die Entwicklung unseres neuen KI-Redaktionssystems First sein, das wir zukünftig international und auch bei Corporate Newsrooms absetzen wollen. First soll das KI-Betriebssystem für unseren Newsroom der Zukunft werden", so APA-Geschäftsführer Clemens Pig.APA - Austria Presse AgenturDie APA - Austria Presse Agentur ist die nationale Nachrichtenagentur und der führende Informationsdienstleister Österreichs. Sie befindet sich im Eigentum österreichischer Tageszeitungen und des ORF. Die APA-Gruppe setzt sich aus der genossenschaftlich organisierten Nachrichtenagentur (APA-News) und mehreren nationalen und internationalen Tochterunternehmen zusammen und ist mit letzteren in den Geschäftsfeldern Informations- und Kommunikationsmanagement (APA-Comm) sowie Informationstechnologie (APA-Tech) tätig.Die APA ist eine von nur rund 20 Nachrichtenagenturen weltweit, die von Staat und Regierung unabhängig sind. Die multimediale Berichterstattung der APA dient Medien als zuverlässige, unabhängige, schnelle und faktenbasierte Quelle. Darüber hinaus bietet die APA-Gruppe mit Medienbeobachtungs-, Medienanalyse- und Verbreitungsdiensten auch spezialisierte Lösungen für Kommunikationsspezialist:innen in Politik und Wirtschaft.www.apa.atPressekontakt:APA - Austria Presse AgenturPetra Haller, Unternehmenssprecherin, Leiterin Marketing &KommunikationTelefon: +43 (0)1 360 60-5710E-Mail: petra.haller@apa.atWebsite: https://www.apa.atOriginal-Content von: APA - Austria Presse Agentur, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69625/6053195