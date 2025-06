In den ersten etwa vier Jahren nach der Abspaltung hat die Siemens Energy Aktie Anleger unterm Strich viel Energie und Nerven gekostet. Doch seit der Aufnahme in das Musterdepot des neuen Dienstes boerse.de-Signale DACH am 24. Juli 2024 hat der Titel eine außergewöhnliche Entwicklung genommen und sich mit einem Kursplus von rund 240% (Stand: 10. Juni 2025) zu einem der Top-Performer...

