Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - LIQID Private Equity NXT übertrifft ein Jahr nach Start ein Volumen von über 200 Millionen Euro, so LIQID in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Fonds des führenden unabhängigen Vermögensverwalters LIQID zählt damit zu den wachstumsstärksten "European Long-Term Investment Funds" (ELTIFs). Seit Juni 2024 macht NXT Investitionen in Private Equity bereits ab 10.000 Euro mit Sparplan möglich - ein breiter Anlegerkreis erhält damit einfacher denn je Zugang zu einer Anlageklasse, die vormals Smart-Money-Investoren, wie Family Offices und institutionellen Anlegern, vorbehalten war. Rund 4.000 Anleger sind bereits investiert - etwa die Hälfte per Sparplan. Besonders hoch ist die Nachfrage bei Investoren unter 40 Jahren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...