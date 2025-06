Düsseldorf (ots) -Die ARAG verlängert ihr langjähriges Engagement im deutschen Tischtennis: Der weltweit größte Rechtsschutzversicherer bleibt bis 2028 Hauptsponsor von Borussia Düsseldorf und wird darüber hinaus Timo Boll in seiner neuen Rolle als "Botschafter des Deutschen Tischtennis" begleiten - über das Ende seiner aktiven Karriere hinaus.Mit der Fortführung dieser Partnerschaften setzt die ARAG ein starkes Zeichen für Kontinuität in ihrem Sportsponsoring. Seit über zwei Jahrzehnten steht das Düsseldorfer Familienunternehmen an der Seite von Borussia Düsseldorf - dem erfolgreichsten Tischtennisverein Europas, seit 2001 ist sie darüber hinaus persönlicher Sponsor von Timo Boll und seit 2006 Hauptsponsor des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB), dem mitgliederstärksten Tischtennisverbandes Europas. Damit prägt die ARAG das öffentliche Bild der gesamten Sportart entscheidend mit."Als Familienunternehmen denken wir langfristig - und handeln entsprechend. Unser Engagement im Tischtennis ist Ausdruck dieser Haltung: nachhaltig, glaubwürdig und mit Wirkung in der Breite", so Dr. Renko Dirksen, Sprecher des Vorstands der ARAG SE. "Der Sport verkörpert Werte, die uns als ARAG auszeichnen - dazu gehören insbesondere Fairness und Beständigkeit. Besonders stolz sind wir darauf, mit unserem Sponsoring auch die Nachwuchsarbeit bei Borussia Düsseldorf und das Para-Tischtennis aktiv zu unterstützen. So machen wir Tischtennis für alle erlebbar."Timo Boll bleibt Gesicht des Sports - und der PartnerschaftDie ARAG wird Timo Boll künftig in seiner Rolle als Repräsentant des deutschen Tischtennis unterstützen - bei öffentlichen Auftritten, sozialen Engagements und als Stimme für Fair Play im Sport. Der vielfache Europameister und langjährige Weltklassespieler steht wie kaum ein anderer für das positive Image und die internationale Anerkennung des deutschen Tischtennis."Wir freuen uns, mit Timo Boll auch künftig eine international anerkannte Sport-Persönlichkeit an unserer Seite zu wissen, die für Generationen von Fans und Spielern zum Vorbild geworden ist - weit über Tischtennis hinaus", so Dr. Renko Dirksen."Die ARAG war für mich in den vergangenen Jahren weit mehr als ein Sponsor - sie war ein verlässlicher Partner auf meinem Weg durch den Spitzensport", so Timo Boll. "Ich freue mich sehr, dass wir diesen gemeinsamen Weg nun auch jenseits der Wettkampftische fortsetzen."Starkes Engagement für eine starke SportartMit der Vertragsverlängerung unterstreicht die ARAG ihre klare Positionierung als Förderer des Tischtennis in Deutschland. Wie kaum ein anderer Sponsor ist die ARAG nicht zuletzt auch über die langjährige Partnerschaft mit dem DTTB über die gesamte Sportart hinweg sichtbar - vom Spitzensport bis in die Breite, etwa bei den mini-Meisterschaften, einem der größten Breitensport-Events Deutschlands.Die Sichtbarkeit des ARAG Logos auf Trikots und in Hallen ist dabei nur ein Aspekt der Partnerschaft: Auch inhaltlich bringt sich die ARAG aktiv ein - unter anderem durch Fair-Play-Partnerschaften mit Timo Boll, soziale Initiativen mit Borussia Düsseldorf und gemeinsame Projekte mit dem DTTB zur Weiterentwicklung des Tischtennis in Deutschland.Der Text sowie Bildmaterial stehen hier (https://www.arag.com/de/presse/pressemitteilungen/group/00745/) zur Verfügung.Pressekontakt:Christian DannerPressesprecher ARAG SETelefon: 0211 963-2217E-Mail: Christian.Danner@ARAG.deOriginal-Content von: ARAG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29811/6053219