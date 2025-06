Garching (ots) -Als offizieller Partner des FIFA Club World Cups 2025 hat es sich Hisense zum Ziel gesetzt, den Fans ein ganz besonderes Erlebnis zu schaffen. Mit an Bord: Fußballlegende Lukas Podolski. Er reist für Hisense und die deutschen Fans in die USA, um vor Ort exklusive Eindrücke vom Turnier zu teilen. Unter dem Motto: "Own the Moment" werden zudem spannende Gewinnspiele mit besonderen Give-Aways und weitere Überraschungen für jede Menge Aufmerksamkeit sorgen.Pünktlich zum Start des FIFA Club World Cups 2025 kommt Lukas Podolski zurück ins Hisense Team. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit zur UEFA EURO 2020 ist dies der zweite Einsatz des Fußball-Weltmeisters als Werbebotschafter für die weltweit agierende Marke für Unterhaltungs- und Haushaltselektronik. Dieses Mal hat Hisense eine ganz besondere Position für den beliebten Fußballstar geschaffen: Lukas Podolski ist offizieller Fanbassador und reist zum Turnier in die USA. Er berichtet via Social Media und teilt seine Eindrücke von den Spielen, der Atmosphäre in den Stadien und den Reaktionen der fußballbegeisterten Fans.Damit fügt sich die Aktion perfekt in die globale Markenkampagne von Hisense ein. Unter dem Motto "Own the Moment" zeigt Hisense, wie wichtig gemeinsame Erlebnisse sind, die uns Sportevents wie der FIFA Club World Cup 2025 schenken. Die innovativen Produkte und Technologien von Hisense schaffen besondere Momente für Fans, die die Spiele im heimischen Wohnzimmer mitverfolgen.Lukas Podolski freut sich auf seinen Einsatz: "Als Botschafter für die Fans live vor Ort zu sein, ist eine fantastische Aufgabe. Zur UEFA EURO 2020 habe ich für Hisense aus Deutschland in die Welt berichtet, jetzt bin ich die Stimme der deutschen Fans in den USA. Eine tolle Mission, auf die ich mich sehr freue. Als Sponsor setzt Hisense bereits seit Jahren alles daran, die Faszination des Fußballsports und die Gemeinschaft, die man auf großen Turnieren erleben kann, zu transportieren. Ich freue mich meinen Part als Fanbassador beizutragen."Sühel Semerci, Executive Vice President der Hisense Gorenje Germany GmbH, ist überzeugt: "Der FIFA Club World Cup 2025 ist eine wunderbare Bühne, um Hisense weltweit als Marke, die nach technologischen Höchstleistungen strebt, zu präsentieren. Für die Fans in Deutschland werden wir zusammen mit Lukas Podolski ein ganz besonderes Erlebnis schaffen. Ich bin sehr froh, ihn wieder in unserem Team zu haben." Anja Zankl, Head of Marketing & Communications, ergänzt: "Wir hätten keinen Besseren für den Job als Fanbassador finden können. Als ausgewiesener Publikumsliebling wird sich Lukas Podolski ohne Zweifel in die Herzen der Fans spielen und uns einmalige Eindrücke vom Turnier liefern. Ich freue mich sehr auf das Wiedersehen und die erneute Zusammenarbeit mit ihm!"In seiner Rolle als Fanbassador wird Lukas Podolski insbesondere das mit Spannung erwartete Duell zwischen dem FC Bayern München und dem argentinischen Traditionsklub Boca Juniors für Hisense begleiten. Die Partie findet am 21. Juni in Miami statt. Mit Postings und Stories sorgt Lukas Podolski vor Ort dafür, dass die daheimgebliebenen Fans exklusive Eindrücke vom Turniergeschehen erhalten. Vertiefende Inhalte und spannende Verlosungsaktionen finden Fans zudem online auf der Landing Page http://www.hisense.de/ownthemoment sowie in Newslettern. Auch am Point of Sale wird das Promotion-Material, das Lukas Podolski groß in Szene setzt, nicht zu übersehen sein. Einige Überraschungen und die Details zu möglichen exklusiven Fan-Momenten werden noch nicht verraten. Es lohnt sich, dranzubleiben und Poldis ganz persönliche Reise zum FIFA Club World Cup 2025 mit Hisense zu verfolgen.Weitere Informationen zu Hisense: www.hisense.deDetails zur Fanbassador Aktion unter: https://www.hisense.de/ownthemoment (http://www.hisense.de/ownthemoment)Pressekontaktmove communications GmbHJutta Rossié / Barbara Dornwaldhisense@move-communications.comTel. +49 89 452219-22 / -24Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168734/6053218