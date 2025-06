Board 14.3: Kontinuierliche Planung und Board Agents bringen Daten, Entscheidungen und Unternehmensbereiche zusammen

Board, ein weltweit führender Anbieter einer Enterprise Planning Platform, hat heute ein neu gestaltetes Planungserlebnis vorgestellt, das den modernen Planungsprozess widerspiegelt: in Echtzeit, teamübergreifend und bereit für den ständigen Wandel. Die damit einhergehende neue Board-Version vereint drei Kernfunktionen: Intuitive Self-Service-Upgrades in Board 14.3, eine neue Grundlage für kontinuierliche Planung sowie eine Vorschau auf KI-gestützte Board Agents.

Jede der neuen Funktionen wurde entwickelt, um Reibungsverluste im Planungsprozess zu vermeiden. Board 14.3 ist die neueste Entwicklung der Enterprise Planning Platform mit dem Ziel, die Arbeit von Planern mit Daten zu verbessern. Es bietet höhere Performance, Verbesserungen bei der Dateneingabe, beim Export und bei der Visualisierung. Dank neuer Self-Service-Tools für die Szenariomodellierung und -analyse finden Teams schneller Antworten auf ihre Fragen.

Board ermöglicht nun eine vollständig integrierte kontinuierliche Planung. So können Anwender schnell auf veränderte Bedingungen reagieren, ohne wieder von vorne beginnen zu müssen. Mit Board Foresight können Planer externe ökonomische Signale direkt in ihre Modelle einfließen lassen und Forecast-Ergebnisse mit einem einzigen Klick an Board zurücksenden. Sie können Prognosen in Echtzeit mit Ist-Zahlen vergleichen, Szenarien testen und bei veränderten Bedingungen Anpassungen vornehmen.

"Die Planung sollte nicht in dem Moment in sich zusammenfallen, in dem etwas Unerwartetes passiert - und sie darf kein starres Konstrukt sein, das nur einmal pro Quartal überdacht wird. Sie muss stets die aktuelle Situation widerspiegeln", so David Marmer, SVP of Product bei Board. "Mit dieser Version geben wir Planern die Werkzeuge an die Hand, um mit Veränderungen Schritt zu halten. Die Planer können interne und externe Signale, Echtzeit-Zusammenarbeit und Self-Service-Simulationen kombinieren, mit denen eine kontinuierliche Planung Realität wird. Es geht darum, den Menschen, die täglich Entscheidungen treffen, mehr und bessere Informationen an die Hand zu geben."

Die neue Version bietet außerdem eine Vorschau auf die Board Agents, eine neue Stufe der KI-gestützten Planung. Sie werden in Kürze Analysen automatisieren und die Entscheidungsfindung unterstützen. Board Agents übernehmen wichtige kontinuierliche Planungsaufgaben: Sie überwachen und prognostizieren, analysieren und simulieren sowie optimieren und das für alle Anwender. Sie sind auf Finanzplanung Analyse (FP&A), Vertriebsplanung und Supply-Chain-Planung spezialisiert und liefern kontextbezogene Interpretationen interner und externer Daten, die auf die Rolle und Prioritäten jedes einzelnen Teammitglieds zugeschnitten sind. Anhand dieses Kontexts identifizieren sie die Ursachen, decken Risiken auf und schlagen nächste Schritte vor. Board Agents wurden entwickelt, um das Fachwissen der Planer zu ergänzen und zu stärken nicht um es zu ersetzen.

"Ein wesentlicher Vorteil moderner Planungssoftware ist ihre Fähigkeit, Informationen aus der Außenwelt zu integrieren, um aussagekräftigere Prognosen und Pläne für eine profitablere Unternehmensführung zu erstellen", sagt Robert Kugel, Executive Director Business Research bei ISG. "Durch die Verknüpfung externer Indikatoren und interner Performance-Daten auf einer einheitlichen Plattform können Unternehmen Entscheidungen auf Basis wahrscheinlicher Szenarien treffen, Notfallpläne entwickeln, mögliche Ergebnisse besser einschätzen und genauere Forecasts erstellen. Die Einführung der Persona-bezogenen KI-Agenten von Board, die über Fachwissen in bestimmten Bereichen verfügen, ermöglicht eine kontinuierliche Planung, die echte Geschäftsvorteile mit sich bringt."

Dieses Release bringt Boards Vision einer anpassungsfähigeren Planung einen entscheidenden Schritt voran. Durch das Zusammenführen wichtiger Funktionen auf einer einzigen Plattform erhalten Unternehmen die nötige Transparenz und Steuerungsmöglichkeiten, um in einem volatilen Marktumfeld fundierte Entscheidungen zu treffen.

Um die neuen Planungsfunktionen in Aktion zu sehen und mehr über die kommenden Features zu erfahren, besuchen Sie Board's aktuelle Produktwebseite.

Über Board

Board ist Anbieter der Enterprise Planning Platform, die Business Performance verbessert, kontinuierliche Planung ermöglicht und eine sichere, abgestimmte Entscheidungsfindung unterstützt. Die Board-Plattform sorgt für genauere Forecasts und bietet Echtzeit-Transparenz über unternehmensinterne und -externe Daten. Sie verbindet Finanz- und operative Bereiche auf einer gemeinsamen Datenbasis. Dank KI-Unterstützung für jede Funktion können die Teams kontinuierlich intelligentere Entscheidungen treffen und so planbare, profitable Geschäftsergebnisse erzielen. Deshalb vertrauen visionäre globale Unternehmen wie H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, HSBC und tausende weitere auf Board, um sich sicher in komplexen Märkten zu bewegen.

www.board.com

