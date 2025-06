Hamburg (ots) -Mit einer feierlichen LEGO Schlüsselübergabe durch Kinder der "Creative Crew" an das Team des LEGO Discovery Centre Hamburg wurde der Countdown zur Eröffnung der Erlebniswelt symbolisch gestartet. Am 13. Juni 2025 öffnet dann das mit Spannung erwartete deutschlandweit erste LEGO® Discovery Centre der neuen Generation in der Hamburger HafenCity. Ob ein Flug ins All mit einem selbstgebauten LEGO Raumschiff in der immersiven "Weltraum Mission", Crash-Tests mit eigens ertüftelten LEGO Autos im "Bau Abenteuer" oder staunende Augen in der fantastischen "MINI WORLD" mit Hamburger Wahrzeichen aus über 1,3 Millionen LEGO Steinen: Auf 3.000 Quadratmetern mit zwölf Erlebnisbereichen dreht sich in der spektakulären Indoor-Erlebniswelt alles ums Spielen, Lernen und Kreativsein mit den beliebten bunten Steinen. Kinder im Alter von zwei bis zwölf Jahren und ihre Familien können hier ihrer Fantasie freien Lauf lassen und eine intensive gemeinsame Zeit voller Spaß verbringen, abseits von Handy und Fernseher. Das innovative Konzept eröffnet im neuen Westfield Überseequartier und bereichert Hamburg um eine familienfokussierte Freizeitattraktion. Für erwachsene LEGO Fans wird es regelmäßig "After Work" Bau-Events geben. Ticket-Buchungen für einen Besuch im LEGO Discovery Centre Hamburg sind ausschließlich online möglich unter www.legodiscoverycentre.com/hamburg.Wenn sich die Fahrstuhltüren im LEGO Discovery Centre Hamburg öffnen, eröffnet sich auch eine gänzlich neue, bunte und begeisternde Welt: Gleich zum Start können die kleinen Gäste in der "Minifiguren Werkstatt" ihre eigene, individuelle LEGO Minifigur aus Tausenden von Einzelteilen gestalten - ob verrückte Frisur, besondere Kleidung oder spezielle Accessoires. Die selbstkreierte Figur wird sie auf ihrem Abenteuer durch die fantastische Indoor-Spielewelt begleiten. Ein eindrucksvoller Baum gebaut aus Tausenden von bunten LEGO Steinen lockt ins Innere der Erlebniswelt. Am "Baum der Fantasie" gibt es viel zu entdecken - von Eichhörnchen bis Einhorn - und er kann selbst mit eigenen kleinen Bau-Kreationen verziert werden. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt: Mehrmals täglich erhalten die kleinen Gäste hier auch Tipps und Tricks fürs kreative Bauen. Direkt nebenan kommen die Kleinsten auf ihre Kosten: Im "LEGO® DUPLO® Park" heißt es Enten angeln, Karussell fahren und mit den beliebten DUPLO Steinen kreativ werden.Ein Berg mit glühender Lava und ein lebensgroßes Krokodil begeistern im Bereich "Bau Abenteuer". Hier können die Kinder Autos, Trucks und andere Gefährte aus LEGO Steinen entwickeln und auf verschiedenen Strecken testen: Schafft ihr Wagen den Sprung über die Krokodilsschlucht oder hält den Fliehkräften im Looping am Lava-Vulkan stand? Sonst heißt es: Mit Hilfe der inspirierenden "Playmaker" weitertüfteln, bis es klappt. Daumendrücken und Mitfiebern ist hier auf jeden Fall für die ganze Familie angesagt. Vom Dschungel geht's dann gleich weiter ins Weltall! In der völlig neuartigen, immersiven "Weltraum Mission" werden das haptische Bauen und moderne Gaming-Technik verbunden und die kleinen Baumeisterinnen und Baumeister zu Astronautinnen und Astronauten: Die individuelle, selbst gebaute Rakete wird mittels neuester Technologie digital eingescannt und technisch ausgerüstet und dann zu fremden Planeten gesteuert. Dort warten tolle Abenteuer und Auszeichnungen auf die kleinen Weltall-Erforschenden. Nach so viel konzentrierter Bauzeit ist Austoben angesagt: In der "Action Zone" warten Kletter- und Hindernisbereiche, Reaktionsspiele und ein abenteuerliches Laserlabyrinth darauf, erobert zu werden.Magisch leuchtendes Licht fällt aus dem Herzstück des LEGO Discovery Centres: Die Hamburger "MINI WORLD" wartet darauf, erkundet zu werden! Diese fantastische Miniaturwelt aus über 1,3 Millionen LEGO Steinen mit berühmten Wahrzeichen der Hansestadt wie Rathaus, Landungsbrücken, Elbphilharmonie und den beiden Bundesliga-Stadien der Stadt, sorgt für viele staunende Augen. Und man darf sicher sein, dass sich hier jede Menge spannende und lustige Details aus dem Stadtalltag verbergen. So wie Hamburg niemals schläft, wird auch die "MINI WORLD" stetig weiterentwickelt, sodass es immer wieder etwas Neues in der detailverliebten LEGO Szenerie zu bestaunen gibt.Das motivierende Team vom LEGO Discovery Centre Hamburg rund um "Master Model Builder" Robert Püschel lädt die Kinder dann im "Creative Club" und im "Modellbau Workshop" zu spannenden Baurunden ein. Hier werden sie professionell angeleitet, ihre kreativen Ideen in LEGO Modelle umzusetzen und können dabei aus vielen Tausenden Steinen auswählen und sich Tipps und Tricks vom Profi holen. Zwischendurch geht es in ein rasantes 4D-Kino-Erlebnis, in dem es schneit, der Wind um die Nase bläst und die Helden der verschiedenen LEGO Abenteuer zum Leben erwachen. Zum Abschluss wartet dann noch der fabelhafte "Imagination Express", eine Zugfahrt durch eine bunte XXL LEGO Welt, in der die Passagiere mit magischen Zauberstäben Punkte sammeln können.Miriam Wolframm, General Managerin des LEGO Discovery Centre Hamburg, ist voller Vorfreude: "Das LEGO Discovery Centre Hamburg ist ein ganz besonderer Ort, denn bei uns haben Kinder das Sagen und ihre Meinung ist uns sehr wichtig! Deshalb hat unsere "Creative Crew", bestehend aus Kindern im Alter zwischen vier und zehn Jahren, den Entstehungsprozess in den letzten Monaten begleitet. Nun haben diese kleinen Modellbauerinnen und Modellbauer uns symbolisch den großen LEGO Schlüssel übergeben und es kann endlich losgehen. Wir sind stolz und glücklich, Kinder und Familien aus Nah und Fern nun in unserer bunten LEGO Erlebniswelt zu begrüßen und Hamburg um eine fantastische Freizeitattraktion zu bereichern."Das innovative Freizeitkonzept wurde von Merlin Entertainments gemeinsam mit der LEGO Gruppe entwickelt und ist in dieser Form deutschlandweit erstmalig. Der Standort in Hamburg folgt auf Eröffnungen in Brüssel, Boston, Atlanta und Washington, D.C.Ab dem 13. Juni 2025 ist die spektakuläre LEGO Indoor-Spielewelt täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr für Kinder und ihre Familien geöffnet. Tickets kosten 23,50 Euro pro Person. Für Erwachsene werden später im Jahr eigene "After Work" Abende angeboten, bei denen die Attraktion ganz ihnen gehört.Alle Informationen, Newsletteranmeldung und Tickets gibt es unter www.legodiscoverycentre.com/hamburg