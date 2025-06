ZenaDrone: Neues US-Dekret beflügelt Produktionsstart

Anzeige / Werbung

Weißes Haus macht Weg frei für US-Drohnenindustrie

Ein historisches Dekret des Weißen Hauses sorgt bei ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) für Aufbruchsstimmung. Die am 6. Juni 2025 verabschiedete Richtlinie "Unleashing American Drone Dominance" soll die Marktposition amerikanischer Drohnenhersteller massiv stärken - und bietet damit auch der ZenaTech-Tochter ZenaDrone gute Voraussetzungen für einen beschleunigten Produktionsstart.

Der Drohnenverband AUVSI spricht von einem "historischen Tag für die moderne Luftfahrt". Das Dekret vereinfacht Genehmigungsprozesse, priorisiert amerikanische Hersteller und öffnet neue Exportkanäle.

ZenaDrone plant Expansion in Arizona

ZenaDrone will jetzt seine Fertigung in Arizona ausweiten. Im Fokus stehen die Serien ZenaDrone 1000 und die IQ-Drohnenreihe. Beide Produktlinien bedienen sowohl militärische als auch kommerzielle Anwendungen. Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech, sagt: "Diese nationale Strategie zur Erweiterung und Sicherung der amerikanischen Führungsposition im Drohnenbereich nutzt unsere jahrelange Arbeit in der Drohnenentwicklung und ebnet durch den Abbau von Bürokratie den Weg für den Handels- und Verteidigungsmarkt."

Die neue Richtlinie beschleunigt nicht nur FAA-Genehmigungen für BVLOS- und eVTOL-Drohnen, sondern ermöglicht durch KI-gestützte Zertifizierungen auch einen schnelleren Zugang zum US-Luftraum.

Staatliche Priorisierung bringt Marktchancen

Ein zentraler Aspekt des Dekrets ist die Bevorzugung in den USA hergestellter, NDAA-konformer Drohnen bei staatlichen Beschaffungen und Exportstrategien. Damit ergeben sich laut ZenaTech "beträchtliche kommerzielle und militärische Möglichkeiten" für Anbieter wie ZenaDrone.

Die geplante Green-UAS-Zertifizierung - ein branchenweiter Standard für Cybersicherheit und Lieferkettenintegrität - ist der nächste Meilenstein. Im Anschluss will ZenaDrone die Blue-UAS-Zertifizierung des Verteidigungsministeriums anstreben, um sich langfristig im sicherheitskritischen US-Markt zu etablieren.

ZenaDrone 1000: Hightech für anspruchsvolle Einsätze

Die ZenaDrone 1000 ist das Flaggschiff des Unternehmens. Sie bietet eine Flugzeit von 60 Minuten, trägt bis zu 40 kg Nutzlast und ist mit Wärmebild-, LiDAR- und Multispektralsensoren ausgestattet. Das patentierte Klappflügeldesign und die modulare Nutzlastarchitektur erlauben vielseitige Einsätze - von taktischer Logistik bis hin zu Such- und Rettungsmissionen.

"Dies gibt uns das Vertrauen, unsere Produktions- und Markteinführungspläne in Arizona zu beschleunigen, um die steigende Nachfrage nach Drohnen zu decken, die dadurch im Inland und bei unseren verbündeten Partnern entstehen wird", so Dr. Passley weiter.

IQ-Serie für komplexe Einsatzszenarien

Auch die kompakten Drohnenmodelle IQ Nano und IQ Square zielen auf verteidigungsnahe Einsatzbereiche. Die IQ Nano operiert zuverlässig in GPS-losen Zonen, während die IQ Square mit erweiterter Flugzeit und mehr Nutzlastflexibilität punktet. Beide Modelle unterstützen Aufklärung, Patrouillen und Inspektionen in schwer zugänglichem Gelände.

ZenaDrone stärkt damit seine Position als Anbieter robuster, KI-gestützter Lösungen, die schnell einsatzfähig sind und ein hohes Maß an situativem Bewusstsein schaffen - wichtige Fähigkeiten für moderne Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen.

Fazit: ZenaDrone im Steigflug

Mit dem Rückenwind aus Washington und der klaren strategischen Ausrichtung auf NDAA-konforme Dual-Use-Drohnen für Verteidigung und Industrie hat ZenaDrone jetzt beste Voraussetzungen, sich als Schlüsselakteur im wachsenden US-Drohnenmarkt zu etablieren. Die Kombination aus technologischem Vorsprung, regulatorischer Unterstützung und steigender Nachfrage bietet eine aussichtsreiche Perspektive für das Unternehmen. So ist der Aktienkurs nach Veröffentlichung der Pressemeldung an der NASDAQ mit über 10% deutlich angesprungen.

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

