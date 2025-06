BlackRocks Spot Bitcoin-ETF (Kürzel IBIT) hat am Montag erneut Geschichte geschrieben. Der Fonds, der größte seiner Art, knackte die Marke von 70 Milliarden Dollar an verwaltetem Vermögen - und das in nur 341 Handelstagen. Damit pulverisiert er den bisherigen Rekordhalter und etabliert sich als der schnellste ETF, der diesen Meilenstein je erreicht hat.Eric Balchunas, Senior ETF-Analyst bei Bloomberg, kommentierte dies euphorisch auf X: "IBIT hat gerade die 70-Milliarden-Dollar-Marke durchbrochen ...

