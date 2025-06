kundenservice@finanzen100.de

Die Wall Street legte gestern wieder einen freundlichen Tag auf das Parkett. New York schleicht sich immer weiter an die alten Allzeithochs heran. Bei NASDAQ und S&P500 fehlen nur noch ein bzw. zwei Prozent bis zu den alten Rekordmarken. Das Ganze geht ohne Euphorie von Statten. Auch gestern hielten sich die Zugewinne in Grenzen. Die meisten Indizes konnten rund ein halbes Prozent zulegen. Überzeugend ist dabei weiterhin die Marktbreite, denn es gab wieder rund doppelt so viele Gewinner wie Verlierer, und zwar in allen größeren Indizes. Der VIX ist mittlerweile bis auf unter 17 zurückgekommen und der Fear&Greed Index steht mit 64 im mittleren Greed Bereich. New York gewinnt unspektakulär an Stabilität und arbeitet daran die Favoritenrolle zurückzuerobern.Die liegt seit über einem halben Jahr beim DAX, wie der Chartvergleich zeigt. Aber die US-Indizes haben zumindest ihre relative Schwäche gegenüber dem deutschen Leitindex in den letzten Wochen verringern können. Seit etwa vier Wochen laufen die Börsen beiderseits des Atlantiks in etwa parallel. Die große Lücke zwischen den Indizes rührt aus der Zeit von Trumps Wahlsieg bis Mitte Mai.