BRUNSSUM (dpa-AFX) - Der neue Nato-General Ingo Gerhartz will alles für eine verstärkte Abschreckung und Verteidigungsbereitschaft in Europa unternehmen. "Wir sind nun mit einem heißen Krieg in Europa konfrontiert. Die heutigen Bedrohungen sind komplexer als je zuvor", sagte Gerhartz (59), der im niederländischen Brunssum das Kommando über das operative Nato-Hauptquartier ("Allied Joint Force Command") von dem italienischen General Guglielmo Luigi Miglietta übernahm.

Unverändert sei die Nato Grundstein der transatlantischen Sicherheit, sagte Gerhartz. Dabei stehe das Hauptquartier in Brunssum im Zentrum von Bemühungen um Frieden und Sicherheit.

In Brunssum befindet sich eines von insgesamt drei operativen Nato-Hauptquartieren. Die anderen beiden sind in Neapel und Norfolk (USA) und werden von US-Amerikanern geführt.

Vom hohen Norden bis in den Südosten Europas



Gerhartz - zuvor Inspekteur der Luftwaffe in Deutschland - steuert im Bündnis nun das Militär entlang einer fast 3900 Kilometer langen Grenze zu Russland und Weißrussland. Sie führt von Norwegen und Finnland über das Baltikum bis nach Ungarn.

Er ist vor dem Wechsel auf den neuen Posten zum Viersternegeneral ("General") befördert worden. In dem Nato-Kommando unterstehen ihm unmittelbar 800 Männer und Frauen aus 30 der 32 Nato-Mitgliedsstaaten. Im Erstfall würden aber etwa eine Million Soldaten von dort geführt.

Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist die Fähigkeit der Nato-Staaten zur Abschreckung und Verteidigung im Osten des Bündnisgebietes wieder ein Kernauftrag. Zuletzt sind Warnungen davor, Russland könne die Beistandsverpflichtung der Nato-Staaten untereinander testen, wieder energischer geworden./cn/DP/jha