Das israelische Flugtaxi-Startup AIR will den deutsch-schweizerischen Engineering-Dienstleister EDAG als festen Partner für die Entwicklung und Produktion von serienreifen Flugzeugvarianten ins Boot holen. Beide Unternehmen haben nun eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. AIR fliegt - Verzeihung für das Wortspiel - bislang unter dem Radar, wenn in Deutschland über Flugtaxis entwickelt wird. Das liegt sicher an unseren einstigen Local ...

