Das Schweizer Unternehmen LEM hat einen neuen Hochvolt-Batteriesensor entwickelt, der Shunt-und Hall-Effekt-Technik in einem Bauteil kombiniert. Damit soll der neue Sensor kleiner und günstiger werden. LEM (kurz für Life Energy Motion) ist ein Spezialist für elektrische Messtechnik und entwickelt Lösungen für Energie und Mobilität. So ist LEM mit seinen Produkten auch in Elektrofahrzeugen bzw. den darin verbauten Komponenten vertreten. Dazu soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...