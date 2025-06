© Foto: Thomas Fuller - SOPA Images via ZUMA Press Wire

Bernstein sieht beim Disney-Konzern weiteres Kurspotenzial. Analyst Yoon verweist auf starke Parks, wachsende Streaming-Margen und einen günstigen Hulu-Deal als zentrale Wachstumstreiber. Die Hintergründe. Die Disney-Aktie hat in den vergangenen Wochen kräftig zugelegt - und das könnte erst der Anfang gewesen sein. Laurent Yoon, Analyst beim Investmenthaus Bernstein, hat sein Kursziel für die Papiere des Unterhaltungskonzerns von 120 auf 125 US-Dollar angehoben. In einer detaillierten "Sum-of-the-Parts"-Analyse sieht Yoon jedoch ein noch höheres Aufwärtspotenzial: Die Aktie könnte seiner Ansicht nach bis zu 132 US-Dollar steigen, was rund 11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt, …