Soeben hat das US-Amt für Arbeitsmarktstatistik die Inflationsdaten für den Monat Mai bekannt gegeben. Der Verbraucherpreisindex stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Prozent und damit exakt so stark, wie im Vorhinein prognostiziert (weitere Details hier). Sowohl Gold als auch Silber legen in erster Reaktion auf die Daten zu.Das kommt durchaus überraschend. Denn die USA und China haben zudem kurz vor der Veröffentlichung der Daten eine Einigung im Zollstreit erzielt, was Gold und Silber in der Theorie ...

