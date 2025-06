Nach einer scharfen Korrektur atmet der deutsche Rüstungssektor am Mittwoch auf: Rheinmetall, Renk und Hensoldt legen wieder kräftig zu. In den letzten Tagen standen die Kurse unter Druck. Doch heute melden sich alle drei Werte eindrucksvoll zurück. Was steckt dahinter?Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall steht am Mittwoch mit einem zwischenzeitlichen Plus von 3,1 Prozent an der DAX-Spitze. Im MDAX stehen Renk und Hensoldt mit Kursanstiegen von mehr als vier Prozent ebenfalls weit oben. ...

