Der Nutzfahrzeugbauer sammelt bei den deutschen Streitkräften einen Großauftrag ein und wird in den kommenden Monaten Hunderte von Fahrzeugen an die Bundeswehr liefern. In einem für Rüstungswerte günstigen Marktumfeld kommt diese Meldung bei Investoren gut an, die Aktie gewinnt. Der DAX-Konzern hat von der BwFuhrparkService GmbH, dem Mobilitätsdienstleister der Bundeswehr, einen Großauftrag erhalten. Daimler Truck wird dabei eine mittlere dreistellige Zahl an Logistikfahrzeuge vom Typ Mercedes-Benz ...

