Brünn, Tschechische Republik (ots/PRNewswire) -Im Herzen Europas entwickelt sich die Region Brünn (https://brnoregion.com/en/) zu einem schnell wachsenden Technologiezentrum mit globalen Ambitionen. Bekannt für Innovationen in den Bereichen Cybersicherheit, Luft- und Raumfahrt, Spieleentwicklung und mehr, ist es ein Ort, an dem KI den Fortschritt in allen Disziplinen vorantreibt.Mit Unterstützung der Innovationsagentur JIC sind die in Brünn gegründeten innovativen Start-ups nicht nur lokal tätig, sondern streben mit ihren KI-basierten Technologien direkt den globalen Markt an. Hier sind die wichtigsten, die zu beachten sind:Ursprünglich auf die Überwachung intelligenter Städte ausgerichtet, bringt VisionCraft nun seine KI-Bewegungsanalyse in den Gesundheitsbereich ein. Die VisioTherapy-Plattform unterstützt die Physiotherapie zu Hause mit Echtzeit-Feedback. Da die Nachfrage nach Reha-Maßnahmen steigt, sammelt das Team derzeit Geld, um in die USA und den Nahen Osten zu expandieren.Maia Labs, ausgezeichnet als Europas bestes HealthTech-Startup, bringt künstliche Intelligenz in den Endoskopieraum, um Ärzten bei der Früherkennung von Darmkrebs zu unterstützen. Seine Lösung ColoMaia nutzt Echtzeit-Computer Vision und wird derzeit in Mitteleuropa getestet. Ein erster Versuch läuft auch in der renommierten Mayo Clinic - und setzt damit neue Standards in der Diagnostik, die Leben retten könnten.Von der Gesundheitsbranche bis hin zur Unterhaltungsindustrie - Get Moments definiert die Art und Weise, wie wir Live-Events erleben, neu. Sie nutzen KI, um aus Crowdsourcing-Videos von Konzerten und Sportveranstaltungen innerhalb weniger Minuten personalisierte Highlight-Reels aus verschiedenen Blickwinkeln zu erstellen. Ihre intelligente Bearbeitungs-Engine fördert die Interaktion mit den Fans und eröffnet Veranstaltern neue Marketing- und Einnahmequellen.Das Start-up-Unternehmen Kapnetix optimiert die Bewegungserfassung in der Spieleentwicklung und bei visuellen Effekten mithilfe von KI-Tools, die Mocap-Daten innerhalb von Minuten statt Stunden bereinigen. Mit der Erfahrung aus mehr als 50 KI-Projekten hilft die Plattform sowohl Indie-Studios als auch großen Produktionen, Kosten und Zeit zu sparen, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen.Zaitra bringt die KI in die Umlaufbahn. Durch die direkte Verarbeitung von Satellitendaten im Weltraum senkt ihre Technologie die Kosten erheblich und liefert Echtzeit-Erkenntnisse für die Landwirtschaft, Verteidigung und Klimaüberwachung. Unterstützt durch eine Finanzierung in Höhe von 1,7 Mio. EUR expandieren sie in die USA, arbeiten mit der ESA zusammen und werden bei kommerziellen Missionen wie TROLL eingesetzt.Nicht zuletzt kombiniert Vrgineers fortschrittliche Mixed Reality mit KI-gestützter visueller Verarbeitung, um die Flugsimulation neu zu definieren. Ihre XTAL-Headsets bieten ein hyperrealistisches Cockpit-Erlebnis und werden von der US-Luftwaffe, der NATO und weltweit führenden Unternehmen der Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzt, um die nächste Generation von Piloten auszubilden.Von Deep Tech bis hin zu realen Auswirkungen - die KI-Startups in Brünn gestalten die Zukunft bereits heute.