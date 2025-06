Laufen (ots) -Ricola zählt weiterhin zu den beliebtesten Marken der Schweiz: Beim diesjährigen "Brand of the Year"-Award des Schweizerischen Markenartikelverbands Promarca hat Ricola den zweiten Platz erreicht. Der Preis basiert auf einer repräsentativen Konsument*innenbefragung und zeichnet die vertrauenswürdigsten und dynamischsten Marken des Landes aus."Diese Auszeichnung freut uns sehr - nicht nur, weil sie auf direktem Feedback der Konsumentinnen und Konsumenten basiert, sondern auch, weil sie unsere kontinuierliche Arbeit an Qualität, Nachhaltigkeit und Markenprofil bestätigt", sagt Thomas P. Meier, CEO der Ricola Group AG. "Diese Platzierung ist ein starkes Zeichen - für unsere Marke, aber auch für unsere Mitarbeitenden und Partnerbetriebe. Dass ich mit Ricola und als Verwaltungsrat bei Kambly, dem diesjährigen Drittplatzierten, bei gleich zwei der ausgezeichneten Unternehmen mitwirken darf, zeigt mir, wie kraftvoll Schweizer Markentradition in Kombination mit Innovationsgeist sein kann."Ein starkes Signal auch für Daniela Ruoss, General Manager Ricola Schweiz AG: "Platz zwei im Ranking ist eine Bestätigung dafür, dass Ricola als authentische Marke in einem zunehmend dynamischen Marktumfeld überzeugt - durch Vertrauen, Qualität und den konsequenten Fokus auf die Bedürfnisse der Konsumentinnen und Konsumenten. Das motiviert uns, mit frischer Energie weiterzugehen."Langfristiges Vertrauen durch klare HaltungRicola steht für Tradition, Swissness und Qualität - und setzt diese Werte konsequent in die Praxis um: Rund 100 Schweizer Bergbauernfamilien bauen in fünf Regionen der Schweiz die Kräuter für Ricola nach den Standards von Bio Suisse an. Seit Ende 2023 ist Ricola zudem als B Corporation zertifiziert und verpflichtet sich damit nachweislich zu höchsten sozialen und ökologischen Standards. Die Produktion erfolgt ausschließlich in der Schweiz - transparent, umweltbewusst und mit modernsten Prozessen.So entsteht das MarkenrankingDie Grundlage des Awards bildet eine Studie von Havas Switzerland und Management Tools Research AG, bei der jährlich über 4.000 Personen aus der Deutsch- und Westschweiz rund 400 Marken bewerten. Entscheidend für das Ranking sind die Dimensionen Markendynamik und Vertrauenswürdigkeit - beides zentrale Erfolgsfaktoren der Ricola-Marke.Über RicolaRicola, ein unabhängiges Schweizer Familienunternehmen mit Sitz in Laufen bei Basel, steht seit 1930 für Kräuterspezialitäten in natürlicher Schweizer Qualität und zählt heute zu den innovativsten Bonbonherstellern der Welt.Für den Heimmarkt Schweiz ist die Tochtergesellschaft Ricola Schweiz AG verantwortlich. Neben dem Vertrieb des Ricola-Sortiments übernimmt sie seit 2023 auch die Distribution von Fisherman's Friend in der Schweiz. Seit 2025 vertreibt sie zudem die innovativen Microdrinks von waterdrop® im Schweizer Detailhandel.Die Ricola AG entwickelt, produziert und exportiert rund 60 Sorten Kräuterbonbons und Teespezialitäten in über 45 Länder. Basis aller Produkte ist die bewährte Mischung aus 13 Schweizer Bergkräutern, die von rund 100 Vertragsbauern umweltschonend nach den Richtlinien von Bio Suisse angebaut werden. Das Zusammenspiel aus Tradition und Fortschritt, aus Qualität und Verantwortung, prägt den einzigartigen Spirit von Ricola - tief verwurzelt in den Schweizer Alpen.Seit Dezember 2023 ist Ricola als zertifizierte B Corporation ausgezeichnet und erfüllt höchste Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.Weitere Informationen unter: www.ricola.de.Pressekontakt:Ricola Group AGUnternehmenskommunikationBaselstrasse 314242 LaufenTel. +41 (0)61 765 41 21media@ricola.comOriginal-Content von: Ricola Group AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005111/100932487