Frankfurt (ots) -- Großzügiger, komfortabler Fünfsitzer mit beidseitigen Schiebetüren, niedriger Einstiegskante und bis zu 2.300 Liter Gepäckraumvolumen- Umfassende Basisausstattung von LED-Scheinwerfern bis zum Infotainmentsystem, das Installation nutzerspezifischer Apps ermöglicht- Elektrische Schiebetüren und Heckklappe, 220-Volt-Steckdose, digitaler Autoschlüssel, Rundumsichtkamera, elektrische Vordersitze und Sitzventilation je nach Ausführung und Option- Breite Palette modernster Assistenzsysteme, sieben Airbags- Zwei Akkuvarianten, bis zu 400 km Reichweite, kurze Ladezeit (10 auf 80 Prozent in 30 Minuten) und bis zu 1,5 Tonnen Anhängelast- Preise starten bei 38.290 Euro**, ab sofort bestellbarKia macht den nächsten Schritt beim Aufbau seiner breiten PBV-Palette: Kurz nach dem Elektrotransporter PV5 Cargo geht jetzt der vollelektrische PV5 Passenger an den Start, das erste Pkw-Modell auf Basis des neuartigen "Platform Beyond Vehicle"-Ansatzes der Marke, der durch Modularität und Flexibilität eine Vielzahl maßgeschneiderter Fahrzeugvarianten ermöglicht. Der knapp 4,70 Meter lange, frontgetriebene Kleinbus richtet sich sowohl an private als auch kommerzielle Nutzer und ist zunächst als Fünfsitzer erhältlich. Weitere Varianten inklusive eines Siebensitzers, eines sechssitzigen Taxis und einer rollstuhlgerechten Version werden folgen. Der ab sofort bestellbare Fünfsitzer, dessen Auslieferung Mitte November startet, wird mit zwei Batteriegrößen (51,5 bzw. 71,2 kWh) und in den drei aufeinander aufbauenden Ausstattungslinien Essential, Plus und Elite angeboten. Der Kia PV5 Passenger bietet bereits serienmäßig eine umfassende Komfortausstattung sowie modernste Assistenz- und Infotainmenttechnologien. Die Preise starten bei 38.290 Euro** für das Modell mit 51,5-kWh-Akku und 42.290 Euro** für die Version mit der 71,2-kWh-Batterie. Für den Kleinbus gewährt Kia sieben Jahre Herstellergarantie (oder 150.000 km) sowie acht Jahre Batteriegarantie (oder 160.000 km)***. Die detaillierte Preisliste und weitere Informationen finden Interessenten unter www.kia.com/de/modelle/pv5-passenger/entdecken, wo in Kürze auch ein Konfigurator für das neue Modell zur Verfügung stehen wird."Unsere innovativen leichten Nutzfahrzeuge, die sich sowohl für private als auch für Gewerbekunden eignen, kombinieren die saubere Effizienz eines elektrischen Antriebs mit der beispiellosen Flexibilität der wegweisenden Kia-PBV-Architektur", sagt Thomas Djuren, Geschäftsführer von Kia Deutschland. "Wir sehen daher in diesem neuen Geschäftsfeld ein großes Potenzial, auch weil die Nachfrage nach maßgeschneiderten Produkten wächst. Mit seiner Variantenvielfalt wird der Kia PV5 Passenger ebenso wie der PV5 Cargo eine spannende Alternative zu bekannten Platzhirschen in seinem Segment sein. Zumal die Kunden von der langjährigen Erfahrung und hohen Kompetenz profitieren, die Kia im Bereich der Elektromobilität vorweisen kann."Die Kia-PBV-Modelle basieren auf der eigenständigen Plattform E-GMP.S (Electric Global Modular Platform for Service). Sie baut auf den Stärken der bestehenden Elektroplattform E-GMP auf, die die Basis der vielfach preisgekrönten Kia-Modelle EV6* (Europas "Car of the Year 2022"), EV9* ("World Car of the Year 2024") und EV3* ("World Car of the Year 2025") bildet. Das Skateboard-Konzept der E-GMP.S bietet eine flache Basis für unterschiedliche Karosserieaufbauten, und durch die integrierte modulare Architektur (IMA) lassen sich wesentliche Komponenten wie Batterien und Motoren standardisieren. Dieser Ansatz ermöglicht es Kia, eine PBV-Palette zu entwickeln, die ein breites Segmentspektrum und unterschiedlichste Nutzungsanforderungen abdeckt. Um die Produktionsbedingungen optimal auf das neuartige Fahrzeugkonzept zuzuschneiden, hat die Marke im Kia Autoland Hwaseong in Korea ein spezielles PBV-Werk (Hwaseong Evo Plant) eingerichtet.Komfortable und praktische Großraumlimousine mit XXL-GepäckabteilAuch sein beeindruckendes Raumangebot verdankt der PV5 Passenger neben seinen äußeren Dimensionen (Länge 4.695 mm, Breite 1.895 mm, Höhe 1.923 mm) vor allem der innovativen Plattform. Alle Insassen genießen viel Platz und einen hohen Sitzkomfort. Zur Serienausstattung gehören Sitzbezüge in Stoff-Leder-Kombination (hochwertige Ledernachbildung), eine neigungsverstellbare Rückbanklehne, USB-C-Ladebuchsen vorn und hinten (in den Rückenlehnen der Vordersitze) sowie viele Ablagemöglichkeiten und Staufächer. Erhältlich sind je nach Ausführung und Option auch Lederausstattung (hochwertige Nachbildung), Sitzheizung vorn und hinten (äußere Sitze) sowie elektrisch einstellbare und belüftete Vordersitze. Die serienmäßigen Schiebetüren an beiden Seiten, optional auch mit Elektroantrieb erhältlich, und die sehr niedrigen Einstiegskanten (399 mm) gewährleisten einen bequemen Zugang zum Fond. Für gute Luft sorgt die serienmäßige Klimaautomatik. Sie verfügt über einen Gebläsenachlauf, der die Bildung von Kondenswasser reduziert und damit einer Bakterien- und Geruchsentwicklung vorbeugt.Bequem zugänglich ist auch der Gepäckraum dank der großen, weitaufschwingenden Heckklappe, optional ebenfalls elektrifiziert verfügbar. Noch eindrucksvoller ist sein Fassungsvermögen, das sich durch Umklappen der asymmetrisch geteilten Rücksitzlehne auf bis zu 2.300 Liter erweitern lässt (bei dachhoher Beladung, inklusive Ablagefach im Gepäckraumboden). Bei weiterem Transportbedarf lässt sich an den serienmäßigen Aufnahmepunkten ein Dachträger befestigen (zulässige Dachlast 100 kg). Darüber hinaus besitzt der E-Kleinbus eine Fähigkeit, die bei Stromern alles andere als selbstverständlich ist: Er kann bis zu 1,5 Tonnen schwere Anhänger ziehen (gebremst, bei 71,2-kWh-Akku; bei 51,5-kWh-Akku bis zu 750 kg).Modernes Design, schnelles Laden und neu entwickeltes InfotainmentsystemDer nach der Kia-Designphilosophie "Opposites United" (Vereinte Gegensätze) gestaltete PV5 Passenger zeigt eine frische Ästhetik, die die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Kia-PBVs betont. Sie kombiniert das Hightech-Design der oberen Karosserie mit einer Basis, die durch schwarze Kunststoff-Designelemente an Radhäusern, Seitenschwellern und Stoßfängern betont robust und zweckmäßig wirkt. Bei den Außenfarben stehen neun Lackierungen zur Wahl: die Volltonfarben Schneeweiß und Frostblau sowie sechs Metallictöne und eine Perleffekt-Lackierung (bis auf Schneeweiß alle gegen Aufpreis).Bei der Designentwicklung spielten auch Sicherheitsaspekte eine zentrale Rolle, zum Beispiel die bestmögliche Übersicht des Fahrers nach vorn und zur Seite. Die Unterkante der Frontscheibe und die Schulterlinie des Fahrzeugs wurden daher entsprechend positioniert. Vorteilhaft ist dabei auch die hohe Sitzposition des Fahrers, der zudem serienmäßig durch eine Rückfahrkamera sowie Parksensoren vorn und hinten unterstützt wird. Verfügbar sind je nach Ausführung auch seitliche Parksensoren und eine Rundumsichtkamera. Das Manövrieren wird darüber hinaus durch den kleinen Wendekreis (11,0 Meter) erleichtert.Der PV5 Passenger mit 71,2-kWh-Batterie hat eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern, mobilisiert bis zu 120 kW (163 PS) Leistung und 250 Nm Drehmoment und beschleunigt in 10,7 Sekunden auf Tempo 100. Die 51,5-kWh-Version kann mit einer Akkuladung bis zu 288 Kilometer zurücklegen und leistet maximal 89 kW (122 PS; ebenfalls 250 Nm) und passiert die 100-km/h-Marke nach 12,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt jeweils 135 Stundenkilometer. Beide Batterien lassen sich an einer Schnellladestation unter optimalen Bedingungen in nur 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen. Für einen einfachen Zugang zu öffentlichen Ladestationen in 27 europäischen Ländern sorgt Kia Charge. Über einen einzigen Account können die Kunden des Kia-Ladeservices allein in Deutschland mehr als 170.000 Ladepunkte nutzen, das sind 99 Prozent aller öffentlichen Charger hierzulande. PV5-Käufer erhalten bei Kia Charge in den ersten zwölf Monaten spezielle Vergünstigungen.Kia verfolgt mit seiner PBV-Strategie einen ganzheitlichen Ansatz, um den Kunden zusammen mit den Fahrzeugen ein komplettes Ökosystem inklusive Lade- und Softwarelösungen anzubieten. Das zeigt sich am neu entwickelten Navigations- und Infotainmentsystem, über das jeder PV5 serienmäßig verfügt. Es basiert auf Android Automotive OS (AAOS) und ermöglicht dem Nutzer die Installation spezifischer Anwendungen, die Kia über einen eigenen Appstore bereitstellen wird. In das System mit 32,5-cm-Touchscreen (12,8 Zoll) lassen sich Smartphones über Android Auto und Apple CarPlay kabellos integrieren. Es beinhaltet zudem die Online-Dienste Kia Connect, die unter anderem Echtzeitinformationen und App-gesteuerte Fernbedienungsfunktionen bieten. Dank der Over-the-Air-Funktionalität (OTA) können Karten- und Software-Updates bequem durchgeführt werden, ohne das Fahrzeug zu einem Händler bringen zu müssen****.Luxuriöse Ausstattung, umfassende Assistenz, maßgeschneidertes ZubehörDas hohe Ausstattungsniveau der Großraumlimousine zeigt sich schon in der Basisversion Essential. Zum Serienumfang gehören hier neben Navigations- und Infotainmentsystem, Sitzbezügen aus Stoff und Ledernachbildung, Klimaautomatik, Rückfahrkamera, Parksensoren und den weiteren bereits genannten Elementen zum Beispiel LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten, Smart-Key, Kombiinstrument mit integriertem Digitaldisplay, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad mit Wippen zur Einstellung der Rekuperation, höhenverstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz, klappbare Fahrerarmlehne rechts, elektronische Parkbremse, Dämmerungssensor, Regensensor, elektrische Fensterheber vorn mit Impulsfunktion, selbstabblendender Innenrückspiegel, beheizbare Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Privacy-Verglasung (dunkel getönte Scheiben ab B-Säule), Wärmeschutzverglasung, Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel und LED-Beleuchtung, LED-Beleuchtung im Fond und im Gepäckraum, 16-Zoll-Räder (Stahlfelgen) sowie ein Batterievorheizsystem und ein Ladekabel (Typ-2- auf Typ-2-Stecker).Zudem erhält der Fahrer breite Unterstützung durch modernste Hightech-Helfer. Standard sind eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 2.0 mit Stop-and-go-Funktion, Autobahnassistent, intelligenter Geschwindigkeitsassistent, Frontkollisionswarner 1.5 mit Abbiegefunktion, aktiver Spurhalteassistent, Spurfolgeassistent 2.0, Fahreraufmerksamkeitsassistent (kamerabasiert) und der Notrufservice e-Call. Für den Schutz der Insassen sorgen sieben serienmäßige Airbags: Front- und Seitenairbags vorn, Mittenairbag vorn und durchgehende Vorhangairbags.Die Ausführung Plus erweitert die Serienausstattung um eine V2L-Funktion (Vehicle-to-Load), die den Betrieb von 220-Volt-Geräten über die Steckdose zwischen den Vordersitzen oder per Adapter (optional) über den Ladeanschluss ermöglicht, sowie eine Hardware-Vorbereitung für V2X-Ladetechnologien (u.a. V2H, V2G). Standard sind hier außerdem die Sitzheizung vorn und hinten (äußere Sitze) sowie Lenkradheizung, induktive Smartphone-Ladestation, Schiebefenster im Fond und eine Gepäckraumabdeckung.Die Topversion Elite bietet serienmäßig die elektrisch einstellbaren Vordersitze (inkl. Lendenwirbelstütze), die Rundumsichtkamera und die seitlichen Parksensoren sowie einen aktiven Totwinkelassistenten mit Monitoranzeige, einen Auspark-Kollisionsvermeidungsassistenten und elektrisch anklappbare Außenspiegel.Optional erhältlich sind für die Versionen Plus und Elite eine Wärmepumpe für die Innenraumklimatisierung sowie je nach gewählter Sonderausstattung 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, die Sitze in hochwertiger Ledernachbildung (für Elite wahlweise auch zweifarbig), die elektrischen Schiebetüren und die elektrische Heckklappe. Verfügbar ist für die Topversion darüber hinaus neben der Sitzventilation vorn ein Digital Key 2.0. Damit kann alternativ zum Smart-Key das Smartphone oder eine Smartwatch als Autoschlüssel verwendet werden, was den Zugang zum Fahrzeug sowie dessen Nutzung durch mehrere Personen besonders bequem macht.Kia geht auch beim Zubehör für seine PBV-Modelle neue Wege: Unter dem Label Kia AddGear wird künftig eine breite Auswahl spezieller Zubehörlösungen sowohl für die private als auch die geschäftliche Nutzung erhältlich sein. Die Basis dafür bilden Schienen im Innenraum, die Aufnahmepunkte für das AddGear-System beinhalten und die vorn, im Fond und auch im Gepäckraum zu finden sind. Daran lassen sich zum Beispiel Smartphone- oder Tablet-Halterungen sowie sonstige Dinge, die leicht zugänglich und griffbereit sein sollen, befestigen.Siebensitzer, Taxi-Version und rollstuhlgerechtes Modell in VorbereitungDie Einsatzmöglichkeiten des PV5 Passenger werden durch die kommenden Varianten noch deutlich ausgebaut. Der Siebensitzer (Sitzkonfiguration 2-2-3) ist sowohl für Familien als auch für professionelle Nutzer konzipiert, das rollstuhlgerechte WAV-Modell (Wheelchair Accessible Vehicle, Konfiguration 2-0-3) verfügt über eine ausfahrbare seitliche Rampe, und eine sechssitzige Taxi-Version (Konfiguration 1-2-3) bietet vorn neben dem Fahrer zusätzlichen Raum für Gepäck.Auch die Angebotspalette des Transporters PV5 Cargo wird noch deutlich wachsen. Neben der bereits bestellbaren Langversion mit normal hohem Dach (L2H1) ist die Einführung von zwei weiteren Karosserievarianten geplant: einer Kurzversion (L1H1) und einer Langversion mit Hochdach (L2H2). Darüber hinaus wird Kia sein PV5-Portfolio durch ein Fahrgestell (Chassis-Cab) und Werksumbauten wie zum Beispiel einen "Crew Van" ergänzen.# # #Über KiaKia ist eine globale Mobilitätsmarke mit der Vision, nachhaltige Mobilitätslösungen für Verbraucher, Kommunen und Gesellschaften weltweit zu schaffen. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung 1944 in der Mobilitätsbranche tätig. Kia hat heute weltweit etwa 52.000 Beschäftigte, ist in etwa 200 Märkten vertreten, betreibt Produktionsstätten in sechs Ländern und verkauft rund drei Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Kia ist ein Vorreiter bei der Popularisierung von elektrifizierten und batteriebetriebenen Fahrzeugen und entwickelt vielfältige Mobilitätsdienste, um Millionen von Menschen rund um den Globus zu ermutigen, die für sie besten Fortbewegungsarten zu erkunden. Der Markenslogan "Movement that inspires" ("Bewegung, die inspiriert") verdeutlicht die Zielsetzung von Kia, Verbraucher durch seine Produkte und Services zu inspirieren.Im deutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Marke durch Kia Deutschland vertreten (www.kia.com/de). Die 100-prozentige Kia-Tochter mit Sitz in Frankfurt am Main hat ihren Absatz seit 2010 fast verdoppelt. Im Jahr 2024 erzielte Kia in Deutschland einen Marktanteil von insgesamt 2,4 Prozent und bei reinen Elektroautos von 3,1 Prozent.Ebenfalls in Frankfurt ansässig ist Kia Europe, die europäische Vertriebs- und Marketingorganisation des Mobilitätsanbieters, die 39 Märkte betreut. Jeder zweite in Europa verkaufte Kia stammt aus europäischer Produktion: In Zilina, Slowakei, betreibt das Unternehmen seit 2006 eine hochmoderne Fertigungsanlage mit einer Jahreskapazität von 350.000 Fahrzeugen.Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagen die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß den gültigen Garantiebedingungen).Weitere Informationen unter press.kia.com/de.* Kia EV3 mit 58,3-kWh-Batterie (Strom/Reduktionsgetriebe); 150 kW (204 PS): folgende Werte jeweils für 19-/17-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 15,8/14,9 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max., 19-/17-Zoll-Räder): 414/436 km.Kia EV3 mit 81,4-kWh-Batterie (Strom/Reduktionsgetriebe); 150 kW (204 PS): folgende Werte jeweils für 19-/17-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 16,2/14,9 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max., 19-/17-Zoll-Räder): 563/605 km.Kia EV6 RWD mit 63-kWh-Batterie (MJ 2025, Strom/Reduktionsgetriebe); 125 kW (170 PS): Stromverbrauch komb. 16,4 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 428 km.Kia EV6 RWD mit 84-kWh-Batterie (MJ 2025, Strom/Reduktionsgetriebe); 168 kW (229 PS); folgende Werte jeweils für 20-/19-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 16,9/15,9 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max., 20-/19-Zoll-Räder): 560/582 km.Kia EV6 AWD mit 84-kWh-Batterie (MJ 2025, Strom/Reduktionsgetriebe); 239 kW (325 PS); folgende Werte jeweils für 20-/19-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 17,7/17,0 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max., 20-/19-Zoll-Räder): 522/546 km.Kia EV9 RWD mit 76,1-kWh-Batterie (MJ 2025, Strom/Reduktionsgetriebe; 160 kW (218 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,5 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 443 km.Kia EV9 RWD mit 99,8-kWh-Batterie (MJ 2025, Strom/Reduktionsgetriebe; 150 kW (204 PS): Stromverbrauch kombiniert 20,4/20,2 kWh/100 km (20-/19-Zoll-Räder); CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max., 20-/19-Zoll-Räder): 556/563 km.Kia EV9 AWD mit 99,8-kWh-Batterie (MJ 2025, Strom/Reduktionsgetriebe; 283 kW (385 PS): Stromverbrauch kombiniert 22,8/22,3/21,7 kWh/100 km (21-/19-/20-Zoll-Räder); CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.,21-/19-/20-Zoll-Räder): 505/512/521 km.Kia PV5 Passenger mit 51,5-kWh-Batterie, Stand 06/2025 (Strom/Reduktionsgetriebe; 89 kW (122 PS): Stromverbrauch kombiniert 20,0 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 288 km.Kia PV5 Passenger mit 71,2-kWh-Batterie, Stand 06/2025 (Strom/Reduktionsgetriebe; 120 kW (163 PS): Stromverbrauch kombiniert 20,3 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 400 km.** Unverbindliche Preisempfehlung der Kia Deutschland GmbH inkl. 19 % MwSt. ab Auslieferungslager zzgl. Überführungskosten*** Gemäß den jeweils gültigen Herstellergarantiebedingungen mit Abweichungen u.a. bei Lack und Ausstattung. Einzelheiten unter www.kia.com/de/garantie.**** Für Neufahrzeuge ab Modelljahr 2022 (verkauft ab Mai 2021) mit einer Navigationssoftware, die sich im sogenannten "Over-the-Air"-Verfahren (OTA) aktualisieren lässt, bietet Kia im Rahmen des 7-Jahre-Kia-Navigationskartenupdates pro Fahrzeug zwei kostenlose Aktualisierungen der Karten des Navigationssystems und der Fahrzeugsoftware als OTA-Updates an. 