Hamburg (www.fondscheck.de) - Berenberg erweitert ihre erfolgreiche Kreditfondsfamilie um den Bereich Growth Credit, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der neu aufgelegte Fonds richtet sich an professionelle und semi-professionelle Investoren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...