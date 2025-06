Wien (www.fondscheck.de) - Union Investment stellt die Geschäftsführungen von zwei Fondsgesellschaften neu auf, so die Experten von "FONDS professionell".Karim Esch ziehe zum 1. Juli 2025 in die Geschäftsführung der für das Immobilien-Publikumsfondsgeschäft zuständigen Union Investment Real Estate GmbH ein. Der 53-Jährige werde die Verantwortung für das Investmentmanagement übernehmen. Er folge auf Martin Brühl, der das Unternehmen im April auf eigenen Wunsch verlassen habe. Kirsten Ludwig wiederum rücke an Eschs Stelle in der Geschäftsführung der Union Investment Institutional Property GmbH. Dort übernehme die 42-Jährige den Bereich Fondsmanagement Institutional für offene und geschlossene Immobilienfonds. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...