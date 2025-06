Der vietnamesische Autohersteller VinFast hat auf den Philippinen einen elektrischen Taxidienst eingeführt. Das Unternehmen bietet unter seiner Marke Green GSM emissionsfreie Fahrten an. Der Dienst wird in zehn der 16 Städte und Bezirke, aus denen Metro Manila besteht, angeboten. Die neue Flotte wird ausschließlich aus VinFast Nerio Green EVs bestehen, der internationalen Version des Kleinwagen-SUV VF e34. Diese in Vietnam hergestellten Elektroautos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...