EQS-News: Strategie Kapital AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Expansion

Hauptversammlung der Strategie Kapital AG stellt die Weichen erfolgreich in Richtung Zukunft



11.06.2025 / 15:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hauptversammlung der Strategie Kapital AG stellt die Weichen erfolgreich in Richtung Zukunft Cottbus, 11. Juni 2025 Die heutige Hauptversammlung der Strategie Kapital AG (WKN: A2BPHP; ISIN: DE000A2BPHP3) stellte mit großer Mehrheit die Weichen neu in Richtung Zukunft. Alle Beschlüsse, welche von Vorstand und Aufsichtsrat zur Abstimmung gestellt wurden, sind durch die ordentliche Hauptversammlung von den anwesenden Aktionären mit großer Mehrheit angenommen worden. Der neu gewählte Aufsichtsrat ist nun mit Thomas Höder, Jon Woon und Dr. Soner Ulun international besetzt. Er wird den Vorstand bei der Umsetzung künftiger Pläne in all ihren Herausforderungen, unterstützen. Gleichzeitig danken wir den ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedern, Jörg Grundmann, Uwe Oesterreich und Gabi Wahnschapp, für Ihre geleistete Arbeit, in der bisher fast zehnjährigen Amtszeit und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute. Mit der Umbenennung in Deutsche Defence Beteiligungen AG wird die Einbringung der Infinium Robotics PET Ltd. aus Singapure unterstrichen. Die Infinium Robotics PET Ltd. ist im Bereich Robotik und künstlicher Intelligenz tätig. Ihre gegenwärtigen, bereits vermarkteten Produkte sind Roboter für die Automatisierung von Waren- und Industrielagern. Aber auch im Bereich der Drohnentechnologie, speziell im militärischen Bereich, ist Infinium tätig und besitzt dazu bereits Patente. Mit einer soliden Eigenkapitalquote von gut 98 Prozent geht die Gesellschaft nun in die Offensive und will durch die Einbringung der Infinium Robotics PET Ltd. mittel- bis langfristig das Beteiligungsportfolios ausbauen und stärken. Die Gesellschaft stellte heute somit die Weichen für weiteres Wachstum und legte damit die Basis für einen nachhaltigen Vermögenszuwachs. Die Aktien der Strategie Kapital AG (ISIN: DE000A2BPHP3) sind an der Börse Düsseldorf notiert. Weitere Informationen sind auf folgender Homepage abrufbar: kapital.de Strategie Kapital AG, Stadtring 4, 03042 Cottbus



11.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com