© Foto: Petre Barlea - Pixabay.com

In Rekordgeschwindigkeit erreichte der Bitcoin-ETF von BlackRock einen gewaltigen Kapitalzuwachs. Ist Bitcoin jetzt ein sicherer Hafen - so wie Gold?Der iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) von BlackRock hat laut Analysten die Marke von 70 Milliarden US-Dollar schneller überschritten als jeder andere börsengehandelte Fonds in der Geschichte - und das mit großem Abstand. Laut Eric Balchunas, ETF-Experte bei Bloomberg, hat der Bitcoin-Fonds diesen Meilenstein fünfmal schneller erreicht als der goldbasierte Gold-ETF. "IBIT hat soeben die 70-Milliarden-Marke durchbrochen und ist damit der am schnellsten wachsende ETF aller Zeiten - er hat dieses Niveau in nur 341 Tagen erreicht, während Gold dafür …