NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Analyst Harry Martin schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie, seit seiner Erstbewertung europäischer Nutzfahrzeughersteller im März habe sich durch die US-Zollschranken viel getan. Er aktualisierte nun seine Branchenmodelle und geht weiterhin davon aus, dass es in den Jahren 2025 und 2026 zu bedeutenden Konsenskürzungen kommen wird, die in den aktuellen Bewertungen nicht berücksichtigt seien./tih/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2025 / 17:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2025 / 04:00 / UTC



ISIN: DE000DTR0CK8

© 2025 dpa-AFX-Analyser