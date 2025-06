NEW YORK (dpa-AFX) - Auf dem vom Zollschock im April erholten Kursniveau mangelt es den US-Börsen am Mittwoch weiter an Treibern. Weder die US-Inflationsdaten noch Fortschritte in den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China brachten im frühen Handel starken Rückenwind. Wie schon an den Vortagen war die Bewegung insgesamt mau.

Der Leitindex Dow Jones Industrial scheut derzeit eine weitere Annäherung an die 43.000-Punkte-Marke. Mit 42.924 Punkten stand er im frühen Handel ähnlich knapp mit 0,14 Prozent im Plus wie der marktbreite S&P 500, der 0,11 Prozent auf 6.046 Punkte zulegte. Der von Technologietiteln dominierte Auswahlindex Nasdaq 100 stieg zum Auftakt erstmals seit Februar kurz über die 22.000-Punkte-Marke. Zuletzt stand er mit 21.969 Zählern auch leicht mit 0,13 Prozent im Plus.

China und die USA haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump bei neuen Handelsgesprächen grundsätzlich auf einen Abbau von Exportbeschränkungen bei seltenen Erden verständigt. Die formelle Zustimmung durch ihn selbst und Chinas Staatschef Xi Jinping stehe noch aus, schrieb Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Die US-Verbraucherpreise zeigten, dass sich die Inflation erstmals seit Januar wieder verstärkt hat, was den allgemeinen Erwartungen entsprach./tih

