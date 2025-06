© Foto: Gage Skidmore - ZUMA Press Wire

Short-Legende Jim Chanos greift Bitcoin-Bulle Michael Saylor frontal an. Im Zentrum: MicroStrategys Mega-Bewertung. Ist das "finanzieller Unsinn" - oder eine geniale Arbitrage-Strategie?Michael Saylor und Jim Chanos liefern sich einen öffentlichen Schlagabtausch. Es geht um die Aktie von Strategy, früher bekannt als MicroStrategy, die heute vor allem als Bitcoin-Sammelstelle gilt. Der Vorwurf von Chanos: Die Aktie sei viel zu teuer im Vergleich zu dem, was tatsächlich an Bitcoin dahintersteckt. Jim Chanos, einer der bekanntesten Shortseller der Wall Street, kritisiert offen Saylors Strategie: Die Aktie von Strategy sei 1,7-mal so viel wert wie der aktuelle Marktwert der Bitcoin-Bestände des …