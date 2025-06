Darum könnte ETH kurz vor einer Rallye in Richtung früherer Höchststände stehen

Die zweitgrößte Kryptowährung ETH erlebte in den letzten Wochen eine bemerkenswerte Erholung und konnte zuletzt sogar einen hartnäckigen Widerstand bei 2.700 $ überwinden. Nach einer längeren Phase der Schwäche rückt damit ein Comeback in Richtung früherer Höchststände wieder in greifbare Nähe. Mehrere technische und fundamentale Faktoren deuten nun darauf hin, dass ETH kurz vor einer möglichen Rallye stehen könnte.

Ethereum scheint gerade wieder Fahrt aufzunehmen

Ethereum-Investoren waren in den letzten Monaten und Jahren von der Kursentwicklung der zweitgrößten Kryptowährung häufig enttäuscht worden. Während es Bitcoin im aktuellen Bullenmarkt bereits mehrfach gelungen ist, neue Allzeithöchststände zu erreichen und sogar die 100.000-$-Marke zu überschreiten, schaffte es ETH lediglich, auf Höchststände von knapp über 4000 $ zu steigen.

Dementsprechend wurde das Allzeithoch von 2021 bei 4891,70 $ noch nicht überschritten. Ganz im Gegenteil: Der ETH-Preis fiel von Dezember 2024 bis April 2025 sogar noch einmal von 4000 $ auf unter 1500 $ zurück. Viele hatten ETH dort bereits abgeschrieben und als Krypto-Dinosaurier mit kaum Wachstumspotenzial für die Zukunft abgetan.

Quelle: Coinmarketcap.com

Umso überraschender war die Wertentwicklung von ETH seit April. Seitdem konnte der Preis sich nämlich bereits wieder beinahe verdoppeln, und heute wird ETH schon wieder bei 2770 $ gehandelt. Damit gelang es den Bullen innerhalb der letzten zwei Tage auch, den wichtigen 2700-$-Widerstand zu überwinden, an dem sie im vorangegangenen Monat viermal gescheitert waren.

Nun sprechen gleich mehrere Faktoren dafür, dass ETH vielleicht kurz vor einer Rallye in Richtung 3000 $ oder sogar 4000 $ stehen könnte.

ETH/BTC-Verhältnis steigt wieder zugunsten von ETH

Ein Indikator, der ganz klar für Ethereums wachsende Stärke spricht, ist das Verhältnis zwischen ETH und BTC. Selbiges hatte sich den größten Teil des letzten Jahres ja in einem starken Abwärtstrend befunden. Mit dem Aufschwung von ETH in den letzten Monaten stieg das Verhältnis jedoch wieder deutlich an, und gerade scheint es dem Analysten Ash Crypto zufolge kurz vor einem Ausbruch zu stehen.

ALTSEASON IS LOADING pic.twitter.com/FF8ldCL38n - Ash Crypto (@Ashcryptoreal) June 10, 2025

Von einem Verhältnis von 0,025 könnte es schnell weiter aufwärts in Richtung 0,03 gehen. Das würde bedeuten, dass ETH BTC kurstechnisch outperformed und stärker wächst. Getrieben könnte solches Wachstum unter anderem dadurch werden, dass viele Anleger nach wie vor pessimistisch gegenüber Ethereums zukünftiger Wertentwicklung eingestellt sind und es extrem viele Short-Positionen gibt.

Sollte es den ETH-Bullen gelingen, den Preis von Ethereum über 3000 $ zu drücken, könnte es daher zu einer massiven Liquidationskaskade mit Liquidationen in Höhe von über 2 Milliarden $ kommen. Eine solche Liquidationskaskade kann den Preis eines Assets extrem schnell ansteigen lassen, da Short-Händler gezwungen sind, ihre Positionen mit Verlust zu schließen und dem Preis damit zusätzlich Aufschwung verschaffen.

LIQUIDATION ALERT



$2.160,000,000 WORTH OF ETH SHORTS WILL GET LIQUIDATED AT $3,000.



SQUEEZE THESE SHORTS AND PUMP ETH TO $3K pic.twitter.com/KDEaPYQHYo - Ash Crypto (@Ashcryptoreal) June 10, 2025

Der jüngste Durchbruch der 2700-$-Marke war bereits die wichtigste Hürde, die zwischen den ETH-Bullen und dem Erreichen des 3000-$-Widerstandsniveaus gestanden hat. Falls es nun auch noch gelingt, die 3000-$-Marke zu knacken, könnte der Preis schnell weiter in Richtung 3500 $ oder vielleicht sogar in Richtung 4000 $ steigen.

Generell scheint sich ja eine Altcoin-Season anzubahnen. Das äußert sich unter anderem in der gerade wieder leicht abfallenden Bitcoin-Marktdominanz. Falls Bitcoin auf dem aktuellen Top-Niveau also weiter konsolidieren sollte, könnte dies Raum für ETH und andere Top-Altcoins schaffen, um starke Rallys à la 2021 zu erleben.

Von einem solchen Altcoin-Boom könnten dann vor allem auch junge Coins profitieren, die heute spannende Investitionsalternativen zu etablierten Kryptowährungen wie ETH darstellen.

Anleger investieren heute vermehrt in SOLX statt in ETH

Um eine junge Investitionsalternative mit spannender Wachstumschance handelt es sich heute unter anderem bei SOLX. Das ist die native Kryptowährung des jungen Krypto-Projektes Solaxy. Selbiges erfreut sich in der Presale-Phase bereits massiven Anlegerinteresses, und es kamen im Vorverkauf bereits deutlich über 45 Millionen $ an Funding zusammen.

Das liegt vor allem daran, dass die Entwickler hier das spannende Ziel verfolgen, die erste eigene Layer-2-Blockchain für Solana aufzubauen. Bei Solana handelt es sich ja um eines der gefragtesten Krypto-Netzwerke überhaupt, doch vor allem in Zeiten hoher Netzwerkauslastung stößt Solana häufig an seine Kapazitätsgrenzen. So ist es in der Vergangenheit schon zu Transaktionsverzögerungen und Netzwerkausfällen gekommen.

Quelle: Solaxy.io

Eine eigene L2-Lösung könnte diese Probleme aus der Welt schaffen, da dann Transaktionen auf die Solaxy-Blockchain ausgelagert werden könnten. Das könnte Solaxy starke Utility für das Solana-Ökosystem verschaffen, von der dann auch die native Kryptowährung SOLX profitieren könnte.

Jetzt in SOLX investieren

In SOLX kann heute im Presale noch vor dem ersten offiziellen Börsenlisting zu einem rabattierten Festpreis von 0,001752 $ investiert werden. Der Verkauf ist dabei sowohl mit etablierten Kryptowährungen als auch mit Bankkarte möglich, und die im Presale erworbenen Coins können direkt im Anschluss auch für eine jährliche Rendite von bis zu 86 % gestaked werden.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.