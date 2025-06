"Der Aktionärsbrief"

Obwohl der Q1-Umsatz mit 2,37?Mrd.?$ leicht über den Erwartungen lag, enttäuschte der Ausblick auf das zweite Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2,85 bis 2,90?$, während Analysten mit 3,32?$ gerechnet hatten. Für das Gesamtjahr wurde die EPS-Prognose von bis zu 15,15 $ auf 14,58 bis 14,78?$ gesenkt. Steigende Importzölle auf Produkte aus Vietnam, Kambodscha und Sri Lanka lasten auf der Gewinnmarge. Etwa 40?% der Lululemon-Produkte stammen aus Vietnam, das von einem 46%igen US-Zoll betroffen ist. Zudem zeigt sich eine schwächere Nachfrage in den USA und China, was auf eine zunehmende Konkurrenz durch günstigere Marken und eine nachlassende Kundenbindung hindeutet. Analysten senkten reihenweise ihre Kursziele. KGV 18 auf Basis der neuen Gewinnprognose nähert sich zumindest langsam einer fairen Bewertung an.